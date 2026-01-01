Cesenatico torna in onda su Melaverde

Alla conduzione ritroviamo l’affiatata coppia formata da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, protagonisti delle ultime tre stagioni.

La puntata: il mare e la sostenibilità

Nella puntata in onda, il focus è stato dedicato al mondo del mare e alla figura di Roberto, un imprenditore lungimirante che ha scelto di puntare tutto sulla pesca sostenibile.

L’obiettivo di Roberto è dare il giusto valore al pesce locale, troppo spesso considerato a torto un prodotto “povero” o meno pregiato rispetto a varietà internazionali. Durante il servizio è stato ribadito come la qualità e la freschezza del pescato a chilometro zero rappresentino una risorsa fondamentale per l’ecosistema e l’economia del territorio.

Dalla storica asta di Cesenatico alla tavola

Il viaggio è tornato sui punti nevralgici della filiera ittica romagnola:

L’asta del pesce di Cesenatico con la partecipazione alla storica compravendita del pesce, un rito antico che anima il porto canale.

La lavorazione artigianale: le telecamere hanno seguito Roberto all’interno della sua azienda per scoprire i segreti delle diverse lavorazioni del pescato locale acquistato all’asta.

Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino chi lavora con passione per proteggere il mare e promuovere una cultura alimentare consapevole.