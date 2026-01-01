Un’altra colonia utilizzata come discarica abusiva

I rifiuti e una recinzione poco efficace

Nella parte retrostante che dà su viale dei mille infatti c’è un cancello da cantiere ben fatto, ma il resto della recinzione è alquanto carente e permette a chi si vuole sbarazzare di materiale un facile approdo. Un caso è successo negli ultimi giorni, il 30 dicembre, quando intorno alle 16, una vettura ha parcheggiato occupando più stalli in viale dei mille. Il conducente ha aperto lo sportello posteriore per iniziare a buttare nella colonia degli scarti di parete di cartongesso. Una volta terminati le operazioni di scarico illecito, è risalito in auto e ha proceduto in direzione Villamarina. Non era buio, il tutto avvenuto sotto gli occhi dei passanti.