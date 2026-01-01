Un’altra colonia utilizzata come discarica abusiva

È la colonia del comune di Forlì a Valverde
Nelle colonie abbandonate gli spazi non mancano. Come non mancano i sedicenti furbetti che, per risparmiare, preferiscono sbarazzarsi in autonomia di macerie e scarti dell’edilizia. Un caso “nuovo” è a Valverde, nella colonia del comune di Forlì che si trova in viale Carducci vicino allo Ial e a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. Da tempo gli spazi esterni della struttura sono occupati da impalcature e altre attrezzature ben riposte e ordinate che nulla hanno a che fare con il tenore del servizio. Il punto debole è nel retro della colonia dove non manca chi accumula i propri rifiuti.
I rifiuti e una recinzione poco efficace
Nella parte retrostante che dà su viale dei mille infatti c’è un cancello da cantiere ben fatto, ma il resto della recinzione è alquanto carente e permette a chi si vuole sbarazzare di materiale un facile approdo. Un caso è successo negli ultimi giorni, il 30 dicembre, quando intorno alle 16, una vettura ha parcheggiato occupando più stalli in viale dei mille. Il conducente ha aperto lo sportello posteriore per iniziare a buttare nella colonia degli scarti di parete di cartongesso. Una volta terminati le operazioni di scarico illecito, è risalito in auto e ha proceduto in direzione Villamarina. Non era buio, il tutto avvenuto sotto gli occhi dei passanti.
Uno sguardo vicino alla recinzione
Torna ancora una volta la teoria delle finestre rotte. Guardando al di là della recinzione sembra che il caso appena descritto non sia l’unico. Purtroppo quando una situazione presta il fianco a comportamenti poco rispettosi, questi paiono susseguirsi e attirarsi come in preda ad un magnetismo al quale pare impossibile resistere.
Ciò nulla ha a che vedere con il materiale da lavoro che è disposto professionalmente nel cortile della colonia.