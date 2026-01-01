Si chiama Lina ed è la prima nata del 2026 al Bufalini!

L’ultimo fiocco del 2025

L’ultimo fiocco del 2025 è invece di colore azzurro: alle ore 22.57 del 31 dicembre è nato Alessandro, peso 3060 grammi, figlio di Veronica e Alberto, residenti a Cesena (nella foto con staff reparto di Ostetricia e Ginecologia).

All’ospedale Bufalini i nati nel 2025 sono stati 1527.