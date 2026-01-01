Si chiama Lina ed è la prima nata del 2026 al Bufalini!

All’ospedale Bufalini di Cesena il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Lina, peso 3105 grammi, nata alle ore 16.49 da genitori di nazionalità marocchina residenti a Sogliano al Rubicone (nella foto insieme a mamma Ilham, papà Alae e lo staff del reparto di Ostetricia e Ginecologia).
L’ultimo fiocco del 2025
L’ultimo fiocco del 2025 è invece di colore azzurro: alle ore 22.57 del 31 dicembre è nato Alessandro, peso 3060 grammi, figlio di Veronica e Alberto, residenti a Cesena (nella foto con staff reparto di Ostetricia e Ginecologia).
All’ospedale Bufalini i nati nel 2025 sono stati 1527.