 Skip to main content
Notizie

Si chiama Lina ed è la prima nata del 2026 al Bufalini!

Alessandro Mazza1 Gennaio 2026
nati 2026 bufalini

All’ospedale Bufalini di Cesena il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Lina, peso 3105 grammi, nata alle ore 16.49 da genitori di nazionalità marocchina residenti a Sogliano al Rubicone (nella foto insieme a mamma Ilham, papà Alae e lo staff del reparto di Ostetricia e Ginecologia).

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram
nati 2026 bufalini

L’ultimo fiocco del 2025

L’ultimo fiocco del 2025 è invece di colore azzurro: alle ore 22.57 del 31 dicembre è nato Alessandro, peso 3060 grammi,  figlio di Veronica e Alberto, residenti a Cesena (nella foto con staff reparto di Ostetricia e Ginecologia).

All’ospedale Bufalini i nati nel 2025 sono stati 1527.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share