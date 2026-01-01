“Pasquella”, i ragazzi di Capannaguzzo festeggiano cinquant’anni di tradizione

L’inizio di tutto…

Era il 1976 quando un gruppo di giovani della parrocchia di Capannaguzzo decise di ritrovarsi per cantare la Pasquella davanti alle case delle ragazze del paese.

In paese esisteva già un affermato gruppo di Pasquaroli, composto da adulti e veterani della tradizione popolare: tra loro spiccavano il solista Bartòn, il vulcanico saltimbanco Bafìn, e i Re Magi Chin, insieme a tanti altri personaggi indimenticabili che, con i loro canti e la loro allegria, animavano case e locali del paese.

Il sogno di quei giovani era semplice ed ambizioso: raccogliere l’eredità dei “vecchi” dè Macanìn e portare avanti una tradizione che scaldava il cuore della comunità.

Il successo non tardò ad arrivare: il gruppo, infatti, si esibì nei pià prestigiosi teatri del territorio come il rinomato Teatro Bonci e il Teatro Lugaresi, ricevendo entusiasmo ed applausi.