Impronte digitali e “gazzelle”: gli alunni scoprono il mondo dei Carabinieri

La Direzione Didattica Primo Circolo di Cesenatico avvia il progetto “Cultura della Legalità” con l’Arma dei Carabinieri, Stazione di Cesenatico
Nelle scuole primarie della direzione Didattica di Cesenatico nei giorni scorsi è stato avviato il progetto “Cultura della Legalità”. Il percorso educativo, coordinato dall’insegnante Puzzo Elena, coinvolge le classi quinte e si propone di affrontare i temi del rispetto, della responsabilità e della convivenza civile.
Un progetto fortemente voluto dalla dirigente scolastica Dott.ssa Lucia Santarsiero la quale afferma” promuovere la cultura della legalità ﬁn dalla scuola primaria è determinante per la formazione del cittadino di domani”.
Focus su bullismo e cyberbullismo
Nei giorni scorsi, un uﬃciale e due collaboratori dell’Arma dei Carabinieri hanno incontrato gli alunni, spiegando in modo semplice e chiaro il bullismo e il cyberbullismo, come riconoscerli e come difendersi. Il Capitano ha anche raccontato un po’ di storia dei Carabinieri e il ruolo del carabiniere nella tutela delle persone e della comunità, stimolando grande curiosità.
L’incontro è stato molto proﬁcuo; i bambini si sono mostrati molto interessati ed hanno fatto numerose domande partecipando attivamente alla lezione.
Grande interesse ha suscitato anche il laboratorio pratico, durante il quale i piccoli hanno imparato come si repertano le impronte digitali ed hanno avuto la possibilità di vedere da vicino la gazzella dei Carabinieri; un’esperienza che ha conquistato tutti.
Laboratorio di impronte digitali
«È stato molto interessante vedere la macchina dei Carabinieri da vicino!» ha commentato una bambina, mentre un compagno ha aggiunto: «Mi ha colpito il laboratorio delle impronte — non sapevo che si potessero vedere così da vicino».
Nei prossimi mesi il progetto continuerà con il coinvolgimento di altre forze dell’ordine — come Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Carabinieri Forestali — affrontando temi come legalità economica, tutela dell’ambiente e sicurezza. L’obiettivo è permettere agli alunni di conoscere da vicino il ruolo delle istituzioni e interiorizzare l’importanza delle regole e del rispetto nella vita quotidiana.