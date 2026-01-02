Impronte digitali e “gazzelle”: gli alunni scoprono il mondo dei Carabinieri

Focus su bullismo e cyberbullismo

Nei giorni scorsi, un uﬃciale e due collaboratori dell’Arma dei Carabinieri hanno incontrato gli alunni, spiegando in modo semplice e chiaro il bullismo e il cyberbullismo, come riconoscerli e come difendersi. Il Capitano ha anche raccontato un po’ di storia dei Carabinieri e il ruolo del carabiniere nella tutela delle persone e della comunità, stimolando grande curiosità.

L’incontro è stato molto proﬁcuo; i bambini si sono mostrati molto interessati ed hanno fatto numerose domande partecipando attivamente alla lezione.

Grande interesse ha suscitato anche il laboratorio pratico, durante il quale i piccoli hanno imparato come si repertano le impronte digitali ed hanno avuto la possibilità di vedere da vicino la gazzella dei Carabinieri; un’esperienza che ha conquistato tutti.

Laboratorio di impronte digitali

«È stato molto interessante vedere la macchina dei Carabinieri da vicino!» ha commentato una bambina, mentre un compagno ha aggiunto: «Mi ha colpito il laboratorio delle impronte — non sapevo che si potessero vedere così da vicino».

Nei prossimi mesi il progetto continuerà con il coinvolgimento di altre forze dell’ordine — come Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Carabinieri Forestali — affrontando temi come legalità economica, tutela dell’ambiente e sicurezza. L’obiettivo è permettere agli alunni di conoscere da vicino il ruolo delle istituzioni e interiorizzare l’importanza delle regole e del rispetto nella vita quotidiana.