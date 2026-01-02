A capodanno nel Cesenate raccolti oltre 30mila kg di rifiuti

Conclusa la festa di capodanno, si fanno i primi bilanci: 38 operatori intervenuti per ripulire i centri cittadini di Cesena, Cesenatico e gli altri Comuni del Distretto
Gli operatori del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI costituito da Hera, Consorzio CFA e Ciclat) hanno iniziato alle 4.30 del 1° gennaio le pulizie straordinarie nei 17 Comuni del Distretto di Cesena (che include i 15 Comuni del comprensorio cesenate, più Santa Sofia e Premilcuore di quello forlivese) per ripristinare il decoro dopo l’evento di Capodanno, che ha visto la presenza di migliaia di persone.
A Cesenatico quasi 20mila chili di rifiuti raccolti
A Cesenatico il primo giorno dell’anno il giro di spazzamento e svuotamento cestini in centro è stato garantito da cinque operatori manuali ed due spazzatrici meccanizzate; il giro di raccolta porta a porta presso tutte le utenze è avvenuto regolarmente, incluse le strutture ricettive che hanno appositamente aperto per sfruttare l’occasione, per un totale di 16.000 kg di materiale raccolto ed avviato al recupero, a cui vanno aggiunti altri 1.500 kg di materiale indifferenziato raccolto durante lo spazzamento.
Per far fronte alle esigenze dei festeggiamenti del Capodanno sul porto canale, il 31 dicembre sono stati consegnati 25 bidoni da 360 litri per la raccolta della carta/cartone, plastica/lattine, vetro e dell’organico, che comprendeva la raccolta dei bicchieri compostabili che il Comune ha messo a disposizione per l’evento contribuendo alla notevole riduzione degli scarti in plastica. I contenitori, ritirati il 2 gennaio, hanno consentito di intercettare complessivamente circa 1.200 kg di rifiuto differenziato avviati a recupero.
La situazione a Cesena
A Cesena, dove le raccolte rifiuti porta a porta e dei cassonetti stradali sono avvenute regolarmente, per la grande festa in Piazza del Popolo, il 31 dicembre sono stati consegnati 20 bidoni da 360 litri per la raccolta della carta/cartone, plastica/lattine e organico. Dalle 4.30 del 1° gennaio è iniziata la pulizia dell’intero centro storico e della zona stazione ferroviaria e autobus, grazie all’impiego di due macchine spazzatrici meccanizzate con al seguito 4 operatori manuali muniti anche di automezzo con vasca. Sono stati raccolti 1.300 kg di rifiuti indifferenziati durante lo spazzamento, mentre dalle strutture ricettive di ristorazione sono stati raccolti 10.000 kg di rifiuti differenziati avviati a recupero e 1.000 kg di rifiuto indifferenziato.
La situazione nel Rubicone
Anche sul resto della costa e nell’entroterra gli operatori del RTI hanno schierato uomini e mezzi per rimettere in ordine entro poche ore le piazze dopo i veglioni di San Silvestro. Qui i servizi di spazzamento e svuotamento cestini sono stati garantiti grazie a 20 operatori manuali e 5 spazzatrici meccaniche che hanno lavorato alacremente per ripristinare la situazione a: San Mauro Mare, San Mauro Pascoli, Gatteo Mare, Gatteo Capoluogo, Gambettola, Savignano Sul Rubicone, Borghi, Longiano, Montiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e nei Comuni montani di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, più Santa Sofia e Premilcuore nel comprensorio Forlivese. Ovunque sono state effettuate regolarmente le raccolte porta a porta e gli svuotamenti dei cassonetti stradali.
Cassonetti colpiti dai petardi
L’impegno di Hera, Consorzio CFA e Ciclat non si è esaurito con le operazioni svolte dal 1° gennaio ad oggi: in questi giorni, infatti, sono in programma ulteriori lavori di rifinitura. Inoltre, Hera sta raccogliendo anche le segnalazioni relative ai contenitori danneggiati durante i festeggiamenti: ad oggi si segnalano sporadici atti di vandalismo tramite petardi, fatti esplodere all’interno di contenitori e cestini.
La multiutility desidera inoltre informare che per l’Epifania in tutti i 17 Comuni del Distretto di Cesena verranno effettuati regolarmente tutti i servizi ambientali previsti nei calendari di raccolta.
Hera, Consorzio CFA e Ciclat, nel ringraziare tutti i cittadini che, utilizzando i servizi a disposizione e adottando comportamenti virtuosi, hanno collaborato alla riuscita di questo imponente lavoro, ricorda che per le segnalazioni di carattere ambientale rimane comunque attivo il servizio tramite il ‘Rifiutologo’, la app di Hera scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.ilrifiutologo.it.