A capodanno nel Cesenate raccolti oltre 30mila kg di rifiuti

La situazione nel Rubicone

Anche sul resto della costa e nell’entroterra gli operatori del RTI hanno schierato uomini e mezzi per rimettere in ordine entro poche ore le piazze dopo i veglioni di San Silvestro. Qui i servizi di spazzamento e svuotamento cestini sono stati garantiti grazie a 20 operatori manuali e 5 spazzatrici meccaniche che hanno lavorato alacremente per ripristinare la situazione a: San Mauro Mare, San Mauro Pascoli, Gatteo Mare, Gatteo Capoluogo, Gambettola, Savignano Sul Rubicone, Borghi, Longiano, Montiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e nei Comuni montani di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, più Santa Sofia e Premilcuore nel comprensorio Forlivese. Ovunque sono state effettuate regolarmente le raccolte porta a porta e gli svuotamenti dei cassonetti stradali.

Cassonetti colpiti dai petardi

L’impegno di Hera, Consorzio CFA e Ciclat non si è esaurito con le operazioni svolte dal 1° gennaio ad oggi: in questi giorni, infatti, sono in programma ulteriori lavori di rifinitura. Inoltre, Hera sta raccogliendo anche le segnalazioni relative ai contenitori danneggiati durante i festeggiamenti: ad oggi si segnalano sporadici atti di vandalismo tramite petardi, fatti esplodere all’interno di contenitori e cestini.

La multiutility desidera inoltre informare che per l’Epifania in tutti i 17 Comuni del Distretto di Cesena verranno effettuati regolarmente tutti i servizi ambientali previsti nei calendari di raccolta.

Hera, Consorzio CFA e Ciclat, nel ringraziare tutti i cittadini che, utilizzando i servizi a disposizione e adottando comportamenti virtuosi, hanno collaborato alla riuscita di questo imponente lavoro, ricorda che per le segnalazioni di carattere ambientale rimane comunque attivo il servizio tramite il ‘Rifiutologo’, la app di Hera scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.ilrifiutologo.it.