La Fiamma Olimpica attraversa Cesenatico: guida al percorso del 7 gennaio

La fiaccola olimpionica pronta al passaggio a Cesenatico
Cesenatico si prepara a vivere una giornata storica. Mercoledì 7 gennaio 2026, il viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano–Cortina 2026 farà tappa nella città del porto canale portando con sé lo spirito dei Cinque Cerchi e un’ondata di entusiasmo per tutta la comunità.
L’evento rappresenta un’occasione unica per vedere da vicino il simbolo dell’unione tra i popoli e per sostenere i tedofori lungo le strade principali del borgo marinaro.
Il Percorso dei Tedofori a Cesenatico
Il passaggio della fiamma toccherà i punti più iconici della città, partendo dalla zona colonie fino al cuore del porto canale.
Ore 9:00: Partenza ufficiale da Viale delle Nazioni.
Viale Carducci: La Fiamma percorrerà l’intero viale del lungomare.
Via Anita Garibaldi: Passaggio verso il centro storico.
Porto Canale: Transito su Corso Garibaldi (lato Levante), uno scenario mozzafiato tra le barche storiche.
Ponte di via Saffi: Attraversamento del canale.
Via Mazzini: Percorsa in senso di marcia opposto.
Direzione Cervia: Il tragitto proseguirà fino all’incrocio con via Cremona.
La testimonianza del tedoforo: Mirko Rimessi
Tra i protagonisti della giornata ci sarà Mirko Rimessi, un tedoforo che ha già vissuto l’emozione olimpica e che ha un legame speciale con Cesenatico.
“Ho avuto la fortuna di essere scelto per portare il Fuoco nella vostra città e non vedo l’ora di tornare. Ho avuto l’onore di essere lì nel 2018 per accendere il braciere dei Giochi Nazionali Studenteschi, simbolicamente con il fuoco che avevo portato verso i Giochi Sud Coreani di PyeongChang. Ci vediamo il 7 gennaio!”
Come partecipare e consigli utili
Per vivere al meglio questo momento, si consiglia di posizionarsi lungo Viale Carducci o sul Porto Canale con anticipo rispetto all’orario di partenza. Sarà una festa per le scuole, le associazioni sportive e tutte le famiglie.
Il passaggio della fiaccola a Cesena
Martedì 6 gennaio la città di Cesena sarà attraversata dal viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026.
Il convoglio ufficiale giungerà in città provenendo da Rimini e si posizionerà in via del Mare tra le ore 9:25 e le ore 9:40. Da qui prenderà avvio la staffetta dei 20 tedofori, con partenza prevista alle ore 9:53 e conclusione intorno alle ore 10:33, mentre l’arrivo finale della tappa cittadina è stimato alle ore 10:30 circa in via Fausto Coppi.
Il convoglio che occuperà uno spazio su strada di circa 770 metri, transiterà sul percorso in un tempo stimato tra i 15 e i 20 minuti. Durante questo intervallo temporale il traffico veicolare sarà temporaneamente bloccato lungo il percorso, senza possibilità di suddividere o interrompere il convoglio.
Tedofori e spazio anche a dj
La navetta accompagnerà i tedofori lungo il percorso di 4 chilometri, rilasciandoli ogni 200 metri, distanza corrispondente al tratto di corsa previsto per ciascun partecipante. Subito dopo troveranno spazio i mezzi dei partner ufficiali dell’evento, tra cui il truck Coca-Cola, dotato di dj a bordo che animerà il passaggio con musica e attività di intrattenimento per il pubblico, il van Coca-Cola dedicato a staff, ospiti e vip, il Truck Eni e il van Eni, anch’essi destinati a staff, ospiti e vip. Chiuderà la testa del convoglio una vettura di scorta della Polizia stradale.
Le vie interessate dal passaggio a Cesena
Il percorso cittadino della staffetta partirà da via del Mare e proseguirà attraverso la rotonda Vicini, per poi rientrare su via del Mare, attraversare la rotonda San Pietro e imboccare via Andrea Costa in contromano, che sarà pertanto interamente chiusa al traffico.
Il tracciato continuerà su via Don Carlo Baronio, Porta Santi, corso Ubaldo Comandini, piazza della Libertà, corso Mazzini, via Cesare Battisti, ponte Nuovo, rotonda dell’Ippodromo, viale Gramsci, viale della Resistenza, via Giuseppe Di Vittorio, rotonda Giorgio Gabellini, fino a raggiungere via Fausto Coppi, dove è previsto il termine della staffetta. Al termine il convoglio si sposterà su Forlì.
