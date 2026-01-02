La Fiamma Olimpica attraversa Cesenatico: guida al percorso del 7 gennaio

Il passaggio della fiaccola a Cesena

Martedì 6 gennaio la città di Cesena sarà attraversata dal viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026.

Il convoglio ufficiale giungerà in città provenendo da Rimini e si posizionerà in via del Mare tra le ore 9:25 e le ore 9:40. Da qui prenderà avvio la staffetta dei 20 tedofori, con partenza prevista alle ore 9:53 e conclusione intorno alle ore 10:33, mentre l’arrivo finale della tappa cittadina è stimato alle ore 10:30 circa in via Fausto Coppi.

Il convoglio che occuperà uno spazio su strada di circa 770 metri, transiterà sul percorso in un tempo stimato tra i 15 e i 20 minuti. Durante questo intervallo temporale il traffico veicolare sarà temporaneamente bloccato lungo il percorso, senza possibilità di suddividere o interrompere il convoglio.

Tedofori e spazio anche a dj

La navetta accompagnerà i tedofori lungo il percorso di 4 chilometri, rilasciandoli ogni 200 metri, distanza corrispondente al tratto di corsa previsto per ciascun partecipante. Subito dopo troveranno spazio i mezzi dei partner ufficiali dell’evento, tra cui il truck Coca-Cola, dotato di dj a bordo che animerà il passaggio con musica e attività di intrattenimento per il pubblico, il van Coca-Cola dedicato a staff, ospiti e vip, il Truck Eni e il van Eni, anch’essi destinati a staff, ospiti e vip. Chiuderà la testa del convoglio una vettura di scorta della Polizia stradale.

Le vie interessate dal passaggio a Cesena

Il percorso cittadino della staffetta partirà da via del Mare e proseguirà attraverso la rotonda Vicini, per poi rientrare su via del Mare, attraversare la rotonda San Pietro e imboccare via Andrea Costa in contromano, che sarà pertanto interamente chiusa al traffico.

Il tracciato continuerà su via Don Carlo Baronio, Porta Santi, corso Ubaldo Comandini, piazza della Libertà, corso Mazzini, via Cesare Battisti, ponte Nuovo, rotonda dell’Ippodromo, viale Gramsci, viale della Resistenza, via Giuseppe Di Vittorio, rotonda Giorgio Gabellini, fino a raggiungere via Fausto Coppi, dove è previsto il termine della staffetta. Al termine il convoglio si sposterà su Forlì.

Crediti fotografici: facebook Mirko Rimessi