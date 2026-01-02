 Skip to main content
La Pasquella prende il largo: gli appuntamenti con gli “Strambalé ad Ziznatic”

Alessandro Mazza2 Gennaio 2026
Conto alla rovescia per la maratona Pasquella degli Stambalè ad Ziznatic

Il profumo dell’Epifania si avvicina e, come da tradizione in Romagna, tornano a farsi sentire i canti e l’allegria dei pasquaroli. Tra i gruppi più attesi del litorale ci sono senza dubbio gli Strambalé ad Ziznatic, pronti a portare la loro “Pasquella itinerante” tra piazze, bar e circoli, regalando sorrisi e stornelli.

Se non volete perdere nemmeno una nota della loro carica travolgente, ecco il calendario completo delle tappe previste per il primo weekend di gennaio.

Sabato 3 Gennaio: Si parte da Santarcangelo

La maratona musicale comincia nel pomeriggio di sabato, spostandosi dal cuore dell’entroterra fino a toccare i punti caldi della movida di Cesenatico.

16:45 – 17:45: La festa inizia a Santarcangelo di Romagna, con le classiche “scorribande” musicali per le vie del centro.

18:30: Il gruppo si sposta a Villamarina per un evento privato.

19:30: Tappa gastronomica alla Rosticceria Sapori di Casa (Cesenatico, zona dietro la Pescheria).

20:15: Ci si sposta a Borella per il primo brindisi al Gallo Rosso.

21:10: Restiamo sempre a Borella, questa volta al Bar Senni.

22:00: Gran fermento al Maraffa Pub di Cesenatico (attenzione: l’evento è già Sold Out!).

23:30: La serata continua a tutto volume al Mamy’s Pub di Cesenatico.

24:00: Si chiude in bellezza (o si apre la notte) alla Bodeguilla sul porto canale.

Un messaggio utile per tutti

“Come sempre l’occasione è finalizzata alla raccolta fondi a sostegno dell’ Associazione Sostenitori Vigili del fuoco Cesenatico. I volontari del 115 a Cesenatico col loro impegno quotidiano si adoperano per la sicurezza della nostra comunità e non solo.

Lunedì 5 Gennaio: La vigilia della Befana

Dopo un giorno di ricarica, gli Strambalé tornano in strada lunedì 5 gennaio per accompagnarci verso l’Epifania con un tour serratissimo.

16:30: Si parte con un omaggio istituzionale al Distaccamento Volontari Vigili del Fuoco in via Saffi a Cesenatico.

17:30: Un momento suggestivo all’Approdo di Cesenatico.

18:30: Sosta a Montaletto per un evento privato.

19:15: Il gruppo fa tappa a Pisignano.

20:30: Un classico delle feste: la Tombola di Villalta.

21:30: Rientro a Cesenatico per una sosta alla Trattoria.

22:05: Canti e calici alzati all’Osteria da Beppe.

22:30: Gran finale con il Closing Party al Maraffa Pub (anche questo appuntamento è già Sold Out).

Che siate fan storici o semplici curiosi, seguire la scia degli Strambalé è il modo migliore per vivere l’essenza del folklore romagnolo. Preparate la voce, la Pasquella sta arrivando!

