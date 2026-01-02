La Pasquella prende il largo: gli appuntamenti con gli “Strambalé ad Ziznatic”

Conto alla rovescia per la maratona Pasquella degli Stambalè ad Ziznatic

Il profumo dell’Epifania si avvicina e, come da tradizione in Romagna, tornano a farsi sentire i canti e l’allegria dei pasquaroli. Tra i gruppi più attesi del litorale ci sono senza dubbio gli Strambalé ad Ziznatic, pronti a portare la loro “Pasquella itinerante” tra piazze, bar e circoli, regalando sorrisi e stornelli.

Se non volete perdere nemmeno una nota della loro carica travolgente, ecco il calendario completo delle tappe previste per il primo weekend di gennaio.

Sabato 3 Gennaio: Si parte da Santarcangelo

La maratona musicale comincia nel pomeriggio di sabato, spostandosi dal cuore dell’entroterra fino a toccare i punti caldi della movida di Cesenatico.

16:45 – 17:45: La festa inizia a Santarcangelo di Romagna, con le classiche “scorribande” musicali per le vie del centro.

18:30: Il gruppo si sposta a Villamarina per un evento privato.

19:30: Tappa gastronomica alla Rosticceria Sapori di Casa (Cesenatico, zona dietro la Pescheria).

20:15: Ci si sposta a Borella per il primo brindisi al Gallo Rosso.

21:10: Restiamo sempre a Borella, questa volta al Bar Senni.

22:00: Gran fermento al Maraffa Pub di Cesenatico (attenzione: l’evento è già Sold Out!).

23:30: La serata continua a tutto volume al Mamy’s Pub di Cesenatico.

24:00: Si chiude in bellezza (o si apre la notte) alla Bodeguilla sul porto canale.