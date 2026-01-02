La Pasquella prende il largo: gli appuntamenti con gli “Strambalé ad Ziznatic”

Conto alla rovescia per la maratona Pasquella degli Stambalè ad Ziznatic
Il profumo dell’Epifania si avvicina e, come da tradizione in Romagna, tornano a farsi sentire i canti e l’allegria dei pasquaroli. Tra i gruppi più attesi del litorale ci sono senza dubbio gli Strambalé ad Ziznatic, pronti a portare la loro “Pasquella itinerante” tra piazze, bar e circoli, regalando sorrisi e stornelli.
Se non volete perdere nemmeno una nota della loro carica travolgente, ecco il calendario completo delle tappe previste per il primo weekend di gennaio.
Sabato 3 Gennaio: Si parte da Santarcangelo
La maratona musicale comincia nel pomeriggio di sabato, spostandosi dal cuore dell’entroterra fino a toccare i punti caldi della movida di Cesenatico.
16:45 – 17:45: La festa inizia a Santarcangelo di Romagna, con le classiche “scorribande” musicali per le vie del centro.
18:30: Il gruppo si sposta a Villamarina per un evento privato.
19:30: Tappa gastronomica alla Rosticceria Sapori di Casa (Cesenatico, zona dietro la Pescheria).
20:15: Ci si sposta a Borella per il primo brindisi al Gallo Rosso.
21:10: Restiamo sempre a Borella, questa volta al Bar Senni.
22:00: Gran fermento al Maraffa Pub di Cesenatico (attenzione: l’evento è già Sold Out!).
23:30: La serata continua a tutto volume al Mamy’s Pub di Cesenatico.
24:00: Si chiude in bellezza (o si apre la notte) alla Bodeguilla sul porto canale.
Un messaggio utile per tutti
“Come sempre l’occasione è finalizzata alla raccolta fondi a sostegno dell’ Associazione Sostenitori Vigili del fuoco Cesenatico. I volontari del 115 a Cesenatico col loro impegno quotidiano si adoperano per la sicurezza della nostra comunità e non solo.
Lunedì 5 Gennaio: La vigilia della Befana
Dopo un giorno di ricarica, gli Strambalé tornano in strada lunedì 5 gennaio per accompagnarci verso l’Epifania con un tour serratissimo.
16:30: Si parte con un omaggio istituzionale al Distaccamento Volontari Vigili del Fuoco in via Saffi a Cesenatico.
17:30: Un momento suggestivo all’Approdo di Cesenatico.
18:30: Sosta a Montaletto per un evento privato.
19:15: Il gruppo fa tappa a Pisignano.
20:30: Un classico delle feste: la Tombola di Villalta.
21:30: Rientro a Cesenatico per una sosta alla Trattoria.
22:05: Canti e calici alzati all’Osteria da Beppe.
22:30: Gran finale con il Closing Party al Maraffa Pub (anche questo appuntamento è già Sold Out).
Che siate fan storici o semplici curiosi, seguire la scia degli Strambalé è il modo migliore per vivere l’essenza del folklore romagnolo. Preparate la voce, la Pasquella sta arrivando!