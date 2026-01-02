Spid poste a pagamento dal 2026: costi, scadenze ed esenzioni

Il panorama dell’identità digitale in Italia cambia volto. Dal 1° gennaio 2026 , lo SPID di Poste Italiane — il provider più diffuso nel Paese — non è più gratuito per tutti. Dopo anni di servizio a carico dello Stato, l’azienda ha introdotto un canone annuale per il mantenimento e l’utilizzo delle credenziali.
Ecco tutto quello che c’è da sapere su costi, modalità di pagamento e categorie esentate.
Il costo dello Spid Poste italiane
Il costo fissato da Poste Italiane per la gestione e l’autenticazione dello SPID è di 6 euro all’anno (IVA inclusa) .
Questa tariffa copre i servizi di:
-
Gestione dell’identità digitale;
-
Accesso tramite App PosteID;
-
Autenticazione tramite SMS.
Per i nuovi iscritti: chi decide di attivare lo SPID per la prima volta, il primo anno resta gratuito . Il canone di 6 euro scatterà a partire dal primo rinnovo annuale.
Chi deve pagare e chi è esentato
Non tutti gli utenti sono tenuti al pagamento del canone. Poste Italiane ha previsto delle eccezioni basate sull’età o sulla residenza .
Chi continua a non pagare (Gratuità)
Il servizio resta gratuito, indipendentemente dalla durata, per le seguenti categorie:
-
Minorenni: cittadini che non hanno ancora compiuto 18 anni.
-
Over 75: cittadini con almeno 75 anni di età.
-
Residenti all’estero: cittadini italiani iscritti all’AIRE.
-
Uso professionale: titolari di SPID ad uso professionale.
Chi deve pagare
Tutti gli altri utenti privati che hanno già un account attivo o che lo attiveranno nel corso del 2026 (dopo il primo anno bonus).
Scadenze e sospensione del servizio
È fondamentale monitorare la data di scadenza del proprio abbonamento per evitare disservizi.
-
Quando pagare: Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità. La data precisa è consultabile nell’area personale sul sito di Poste o direttamente all’interno dell’ App PosteID;
-
Cosa succede se non si paga: Se il saldo non avviene entro i termini, lo SPID viene sospeso temporaneamente. In questa fase, l’identità esiste ancora ma non può essere utilizzata per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo Sanitario, ecc.);
-
Recupero dell’account: dalla data di scadenza, l’utente ha 2 anni di tempo per regolarizzare la posizione e riattivare lo SPID. Passati i 24 mesi senza pagamento, l’identità digitale verrà revocata definitivamente e sarà necessario crearne una nuova.
Come effettuare il pagamento
Poste Italiane mette a disposizione due modalità principali per saldare il canone di 6 euro:
-
Online: collegandosi alla pagina dedicata sul sito di Poste, inserendo il codice fiscale e l’email associata allo SPID. Dopo aver ricevuto un codice di sicurezza via mail, potrai pagare con carta di credito, prepagata o altri sistemi elettronici;
-
Fisicamente: recandosi presso un qualsiasi Ufficio Postale e richiedendo l’operazione allo sportello.
Diritto di recesso
Trattandosi di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, Poste Italiane garantisce agli utenti il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione (o dalla scadenza) senza oneri aggiuntivi.
Consiglio utile: Se decidi di non pagare, ricorda che puoi migrare la tua identità digitale verso un altro Identity Provider (IdP), tenendo presente che molti altri gestori stanno progressivamente introducendo costi simili.