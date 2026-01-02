Sulla via delle origini a Gatteo

Visite gratuite nella storia

Durante la mattinata sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite, in programma alle ore 10.00 e alle ore 11.00, a cura della Cooperativa Koiné, per approfondire i contenuti dell’esposizione e scoprire curiosità e significati del percorso.

Un’occasione speciale per vivere la biblioteca anche nei giorni di festa e lasciarsi accompagnare in un viaggio tra storia e identità.

Informazioni:

Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” Tel. 0541 932377