Sulla via delle origini a Gatteo

Alessandro Mazza2 Gennaio 2026
gatteo storia archeologia sulla via delle origini

In occasione delle festività natalizie, domenica 4 gennaio la Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” apre eccezionalmente le porte per permettere a tutti di visitare la mostra “Sulla via delle origini”.

Visite gratuite nella storia

Durante la mattinata sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite, in programma alle ore 10.00 e alle ore 11.00, a cura della Cooperativa Koiné, per approfondire i contenuti dell’esposizione e scoprire curiosità e significati del percorso.

Un’occasione speciale per vivere la biblioteca anche nei giorni di festa e lasciarsi accompagnare in un viaggio tra storia e identità.

Informazioni:
Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” Tel. 0541 932377

