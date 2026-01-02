Sulla via delle origini a Gatteo

In occasione delle festività natalizie, domenica 4 gennaio la Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” apre eccezionalmente le porte per permettere a tutti di visitare la mostra “Sulla via delle origini”.
Visite gratuite nella storia
Durante la mattinata sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite, in programma alle ore 10.00 e alle ore 11.00, a cura della Cooperativa Koiné, per approfondire i contenuti dell’esposizione e scoprire curiosità e significati del percorso.
Un’occasione speciale per vivere la biblioteca anche nei giorni di festa e lasciarsi accompagnare in un viaggio tra storia e identità.
Informazioni:
Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” Tel. 0541 932377