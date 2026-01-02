Grande Tennis a Cesenatico: Carlos Bernardes dirigerà il nuovo Challenger

Carlos Bernardes riparte da Cesenatico: l’ex arbitro ATP sarà il direttore del nuovo Challenger 50
Il grande tennis internazionale approda in Romagna. Dopo l’emozionante addio alle competizioni ufficiali durante la Coppa Davis 2024 vinta dall’Italia, l’iconico giudice di sedia Carlos Bernardes è pronto per una nuova sfida professionale. Sarà lui il direttore del nuovo Challenger 50 di Cesenatico, in programma dal 2 all’8 febbraio 2026 presso lo storico Circolo Tennis “A. Godio”.
Bernardes: un cuore brasiliano con radici in Italia
Nonostante le origini brasiliane, Bernardes è ormai un “italiano d’adozione”. Come riportato su Tennis Magazine, vive da anni a Gorle, in provincia di Bergamo, insieme alla moglie Francesca Di Massimo (giudice di linea conosciuta nel 1998 durante un torneo a San Marino).
La sua carriera è leggendaria:
oltre 8.000 match diretti in carriera.
Ha arbitrato 25 dei 29 numeri 1 ATP della storia.
Una profonda conoscenza del circuito che ora metterà a disposizione della macchina organizzativa di Cesenatico.
Perché il torneo di Cesenatico è strategico
Il posizionamento in calendario del torneo romagnolo è ideale per i giocatori a caccia di punti. Disputandosi su campi indoor, subito dopo gli Australian Open, rappresenta il ponte perfetto verso i Masters 1000 americani (Indian Wells e Miami).
Per molti atleti che puntano a entrare nelle qualificazioni dei tornei “Mille” a 96 giocatori, la tappa di Cesenatico sarà fondamentale per trovare ritmo e scalare il ranking ATP prima della trasferta sul cemento statunitense.
Il calendario dei Challenger in Italia
L’Italia si conferma ancora una volta la “capitale” del circuito Challenger. Oltre alla novità di Cesenatico, il calendario ufficiale ha già confermato altre due tappe prestigiose sulla terra battuta:
Napoli: Challenger 125 (23-28 marzo)
Barletta: Challenger 75 (30 marzo – 5 aprile)
I numeri del successo italiano: lo scorso anno l’Italia ha ospitato ben 19 tornei Challenger, un record che testimonia l’eccellenza organizzativa del nostro Paese. Anche sul campo i risultati non mancano: sono stati 13 i titoli conquistati dai tennisti azzurri in questa categoria nell’ultima stagione.