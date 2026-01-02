 Skip to main content
Terremoto tra Romagna e Toscana: scossa di magnitudo 3.5 nell’Appennino

Alessandro Mazza2 Gennaio 2026
terremoto

Terremoto sull’Appennino Tosco-Romagnolo: scossa di magnitudo 3.5 nella serata di oggi

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata chiaramente avvertita dalla popolazione sull’alto Appennino, al confine tra Romagna e Toscana, nella serata di oggi, 2 gennaio 2026.

Dettagli dell’evento sismico

Secondo i dati rilevati, il sisma principale è avvenuto alle ore 20:53 ad una profondità stimata di circa 9.6 km. L’epicentro è stato localizzato in un’area montana compresa tra le province di Forlì-Cesena e Arezzo.

Le località più vicine all’epicentro risultano essere:

Verghereto (FC)

Pietrapazza (FC)

Chiusi della Verna (AR)

Camaldoli (AR)

Badia Prataglia e Corezzo (AR)

Sciame sismico e scosse precedenti

L’evento delle 20:53 è stato preceduto da una serie di piccole scosse che hanno segnato l’inizio di una moderata attività sismica nell’area. Nello specifico, i sismografi avevano già registrato tre eventi di minore entità:

Ore 20:25: magnitudo 2.4

Ore 20:27: magnitudo 1.3

Ore 20:39: magnitudo 1.4

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma lo scuotimento è stato avvertito distintamente in diversi comuni della Valle del Savio e del Casentino.

Foto da Emilia Romagna meteo

