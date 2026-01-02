Terremoto tra Romagna e Toscana: scossa di magnitudo 3.5 nell’Appennino

Terremoto sull’Appennino Tosco-Romagnolo: scossa di magnitudo 3.5 nella serata di oggi
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata chiaramente avvertita dalla popolazione sull’alto Appennino, al confine tra Romagna e Toscana, nella serata di oggi, 2 gennaio 2026.
Dettagli dell’evento sismico
Secondo i dati rilevati, il sisma principale è avvenuto alle ore 20:53 ad una profondità stimata di circa 9.6 km. L’epicentro è stato localizzato in un’area montana compresa tra le province di Forlì-Cesena e Arezzo.
Le località più vicine all’epicentro risultano essere:
Verghereto (FC)
Pietrapazza (FC)
Chiusi della Verna (AR)
Camaldoli (AR)
Badia Prataglia e Corezzo (AR)
Sciame sismico e scosse precedenti
L’evento delle 20:53 è stato preceduto da una serie di piccole scosse che hanno segnato l’inizio di una moderata attività sismica nell’area. Nello specifico, i sismografi avevano già registrato tre eventi di minore entità:
Ore 20:25: magnitudo 2.4
Ore 20:27: magnitudo 1.3
Ore 20:39: magnitudo 1.4
Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma lo scuotimento è stato avvertito distintamente in diversi comuni della Valle del Savio e del Casentino.
Foto da Emilia Romagna meteo