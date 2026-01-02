Terremoto tra Romagna e Toscana: scossa di magnitudo 3.5 nell’Appennino

Terremoto sull’Appennino Tosco-Romagnolo: scossa di magnitudo 3.5 nella serata di oggi

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata chiaramente avvertita dalla popolazione sull’alto Appennino, al confine tra Romagna e Toscana, nella serata di oggi, 2 gennaio 2026.

Dettagli dell’evento sismico

Secondo i dati rilevati, il sisma principale è avvenuto alle ore 20:53 ad una profondità stimata di circa 9.6 km. L’epicentro è stato localizzato in un’area montana compresa tra le province di Forlì-Cesena e Arezzo.

Le località più vicine all’epicentro risultano essere:

Verghereto (FC)

Pietrapazza (FC)

Chiusi della Verna (AR)

Camaldoli (AR)

Badia Prataglia e Corezzo (AR)