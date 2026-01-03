35 anni dalla strage del Pilastro: Bologna ricorda i carabinieri uccisi dalla Uno Bianca

Il sacrifico dei Carabinieri al Pilastro: una ferita aperta

La sera del 4 gennaio 1991 rimane una delle pagine più buie della storia italiana. I fratelli Savi e la loro banda seminarono il terrore tra Emilia-Romagna e Marche per sette anni, causando 24 vittime e oltre cento feriti. Il sacrificio di Mitilini, Moneta e Stefanini è diventato il simbolo della lotta per la legalità e del dovere portato fino all’estremo sacrificio.