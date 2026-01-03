Congiunzione Giove-Luna a Cesenatico: le foto di Lia Briganti

Il nuovo anno si annuncia con un evento spettacolare, la congiunzione tra Giove e Luna fotografata il 2 Gennaio alle ore 00:55 a Cesenatico da Lia Briganti, fotografa ed astrofotografa, dal terrazzino della sua abitazione nel centro storico.
Nonostante qualche nuvola passeggera, il nitore del cielo invernale e lo splendore del nostro satellite, hanno consentito di fotografare la congiunzione tra Giove e Luna, che raggiungerà la sua massima visibilità il 10 Gennaio. Giove è visibile al suo polo Nord in cui si trovano i persistenti sistemi di cicloni polari, con un vortice centrale circondato da altri vortici, generalmente otto, visibili nelle forme circolari della fotografia di Giove. Grazie alla sua intensa luminosità, la Luna, giunta quasi al plenilunio e “vista da vicino” in una foto successiva delle ore 1,32, mostra chiaramente la sua morfologia. Data l’ intensa luminosità, sono ben visibili anche alcuni crateri non sempre chiaramente osservabili.
Nella fotografia della Luna vediamo a destra, partendo dall’ alto, il Mare Serenitatis con il Cratere Posidonius, il Mare Tranquillitatis con i crateri Theophilus e Catharina, il Mare Nectaris e sulla destra il Mare Foecunditatis con in fondo il Cratere Petavius e a lato il Mare Crisium. Volgendo lo sguardo sulla sinistra, vediamo invece il Mare Imbrium con il grande cratere Copernicus, il Mare Nubium, il Mare Humorum, e il cratere Tycho, che corrisponde al polo. Sul lato estremo sinistro sono visibili anche tre crateri che si trovano nella parte sud-occidentale della Luna, partendo dall’ alto verso il basso:Vieta, di 87,16 km, Piazzi di 102,57 km e Schickard, vicino al bordo lunare di 227 km di diametro. Il prossimo appuntamento per vedere più da vicino la congiunzione tra Giove e Luna sarà il 10 Dicembre.