Congiunzione Giove-Luna a Cesenatico: le foto di Lia Briganti

Nella fotografia della Luna vediamo a destra, partendo dall’ alto, il Mare Serenitatis con il Cratere Posidonius, il Mare Tranquillitatis con i crateri Theophilus e Catharina, il Mare Nectaris e sulla destra il Mare Foecunditatis con in fondo il Cratere Petavius e a lato il Mare Crisium. Volgendo lo sguardo sulla sinistra, vediamo invece il Mare Imbrium con il grande cratere Copernicus, il Mare Nubium, il Mare Humorum, e il cratere Tycho, che corrisponde al polo. Sul lato estremo sinistro sono visibili anche tre crateri che si trovano nella parte sud-occidentale della Luna, partendo dall’ alto verso il basso:Vieta, di 87,16 km, Piazzi di 102,57 km e Schickard, vicino al bordo lunare di 227 km di diametro. Il prossimo appuntamento per vedere più da vicino la congiunzione tra Giove e Luna sarà il 10 Dicembre.