Papè Satan, tra le pieghe del web ecco le foto dello storico locale

Il progetto fotografico è a cura di Elsa Mancini e Simone Nanetti che stanno realizzando un’enciclopedia accurata dei locali di ritrovo finiti nella polvere: Dusty Dancing

Il loro lavoro rappresenta un viaggio nel silenzio delle cattedrali del divertimento fattosi ormai quiete: le discoteche abbandonate d’Italia. Luoghi che un tempo vibravano di luci, suoni e adolescenti in cerca di libertà, oggi giacciono come memorie sbiadite, danzando nell’ombra del tempo. Il nostro scopo? Custodire e raccontare quel patrimonio emotivo, costruendo un archivio digitale che funzioni come capsula del tempo, ultima traccia di un’epoca perduta quando la musica era reale, le luci accecanti e i cellulari ancora non esiste.

Tutte le foto sono di Dustydancing.com