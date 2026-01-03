Papè Satan, tra le pieghe del web ecco le foto dello storico locale

Il Papè Satan e le foto di un’epoca polverosa
Tra le pieghe del web, per il piacere degli amanti dell’urbex (un termine che identifica gli esploratori urbani, gli urban explorer) il sito www.dustydancing.com ha pubblicato le foto del Papè Satan e la sua storia. Un articolo che consigliamo di leggere.
Il Papè Satan
Gli affezionati della vita notturna di decenni fa sicuramente ricordano quel locale di Valverde sotto il cinema Apollo, anch’esso ormai abbandonato, anche se l’insegna resta imponente all’ingresso. Il condominio che comprende sia il cinema che l’ex discoteca lascerà il posto ad un nuovo progetto residenziale. La struttura si trova su viale Marconi, una via perpendicolare a poche centinaia di metri dai bagni di Valverde. Il Papè Satan ha cambiato veste negli anni diventando Insidia e finire la propria vita notturna come Insidia del Caribe. Ha chiuso i battenti intorno al 2000 dopo 30 anni di attività.
Il progetto fotografico
Il progetto fotografico è a cura di Elsa Mancini e Simone Nanetti che stanno realizzando un’enciclopedia accurata dei locali di ritrovo finiti nella polvere: Dusty Dancing
Il loro lavoro rappresenta un viaggio nel silenzio delle cattedrali del divertimento fattosi ormai quiete: le discoteche abbandonate d’Italia. Luoghi che un tempo vibravano di luci, suoni e adolescenti in cerca di libertà, oggi giacciono come memorie sbiadite, danzando nell’ombra del tempo. Il nostro scopo? Custodire e raccontare quel patrimonio emotivo, costruendo un archivio digitale che funzioni come capsula del tempo, ultima traccia di un’epoca perduta quando la musica era reale, le luci accecanti e i cellulari ancora non esiste.
Tutte le foto sono di Dustydancing.com