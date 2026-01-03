Polizia Locale, sospensione circolazione stradale per passaggio Fiamma Olimpica

Nella specie, la partenza della carovana è prevista alle ore 9 da Viale delle Nazioni per poi proseguire su viale Carducci fino al Porto Canale.

La Polizia Locale, dunque, ha emesso un’ordinanza per la sospensione temporanea della circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia per il tempo necessario al transito della carovana.

Le vie interessate saranno: Via Delle Nazioni, Via Carducci, Via Anita Garibaldi, C.so Garibaldi, Via L. Da Vinci, Viale Roma, Via Saffi (tratto fra Via Roma e Via C.so Garibaldi), Via Mazzini (tratto fra Via Armellini e Via Magrini-Gaza),; Via Litorale Marina, Via Eulero.

Immagine estrapolata dal profilo social del comune.