Chiusa via Cagnona per lavori alla fognatura

Prenderanno il via da mercoledì 7 gennaio i lavori di risanamento del collettore di fognatura nera in zona Cagnona, nel territorio dei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. L’intervento comporterà importanti modifiche alla viabilità su via Cagnona (SP10).
Nel dettaglio, il tratto di via Cagnona compreso tra via Villagrappa e via San Giuseppe sarà interessato da lavori sulla sede stradale e verrà completamente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.
Nel tratto successivo, tra via San Giuseppe e la Strada Statale 16 Adriatica, la circolazione sarà regolata a senso unico di marcia da monte verso mare.
Durante il periodo di chiusura, il traffico veicolare sarà deviato su percorsi alternativi:
-
SP108 Rigossa,
-
SP12bis San Mauro,
-
via Rubicone Destra, il cui utilizzo è sconsigliato ai non residenti.
I lavori di risanamento della fognatura nera sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e alla tutela ambientale dell’area, ma comporteranno disagi temporanei alla circolazione. La riapertura completa della viabilità su via Cagnona è prevista entro il mese di marzo 2026.
Si invitano cittadini, residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a programmare per tempo gli spostamenti e a utilizzare, quando possibile, i percorsi alternativi consigliati.