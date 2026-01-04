Chiusa via Cagnona per lavori alla fognatura

Prenderanno il via da mercoledì 7 gennaio i lavori di risanamento del collettore di fognatura nera in zona Cagnona, nel territorio dei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. L’intervento comporterà importanti modifiche alla viabilità su via Cagnona (SP10).

Nel dettaglio, il tratto di via Cagnona compreso tra via Villagrappa e via San Giuseppe sarà interessato da lavori sulla sede stradale e verrà completamente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Nel tratto successivo, tra via San Giuseppe e la Strada Statale 16 Adriatica, la circolazione sarà regolata a senso unico di marcia da monte verso mare.