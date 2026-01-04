 Skip to main content
Chiusa via Cagnona per lavori alla fognatura

Anna Budini4 Gennaio 2026
Prenderanno il via da mercoledì 7 gennaio i lavori di risanamento del collettore di fognatura nera in zona Cagnona, nel territorio dei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. L’intervento comporterà importanti modifiche alla viabilità su via Cagnona (SP10).

Nel dettaglio, il tratto di via Cagnona compreso tra via Villagrappa e via San Giuseppe sarà interessato da lavori sulla sede stradale e verrà completamente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Nel tratto successivo, tra via San Giuseppe e la Strada Statale 16 Adriatica, la circolazione sarà regolata a senso unico di marcia da monte verso mare.

Durante il periodo di chiusura, il traffico veicolare sarà deviato su percorsi alternativi:

  • SP108 Rigossa,

  • SP12bis San Mauro,

  • via Rubicone Destra, il cui utilizzo è sconsigliato ai non residenti.

I lavori di risanamento della fognatura nera sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e alla tutela ambientale dell’area, ma comporteranno disagi temporanei alla circolazione. La riapertura completa della viabilità su via Cagnona è prevista entro il mese di marzo 2026.

Si invitano cittadini, residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a programmare per tempo gli spostamenti e a utilizzare, quando possibile, i percorsi alternativi consigliati.

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

