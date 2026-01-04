Epifania in Romagna: ecco tutti gli appuntamenti

A Ferrara e dintorni…

A Ferrara, Piazza del Municipio ospita per tutta la stagione natalizia Il Paese di Babbo Natale e la Befana in Piazza, un villaggio incantato fatto di casette, giochi e laboratori per bambini. Il 6 gennaio la festa raggiunge il suo momento più atteso con l’arrivo della Befana, la distribuzione delle calze e il tradizionale rogo del grande fantoccio, gesto propiziatorio che saluta l’anno passato e accoglie quello nuovo. Sempre a Ferrara, il periodo dell’Epifania è arricchito dalla suggestiva nevicata artificiale alla Rotonda Foschini, che trasforma il cuore della città in un paesaggio da fiaba, e dai mercatini del Christmas Village in Piazza Trento Trieste, dove artigianato, prodotti enogastronomici e idee regalo accompagnano residenti e visitatori fino al 6 gennaio.

A Comacchio, la Befana è una vera protagonista del calendario invernale. Domenica 5 e lunedì 6 gennaio il centro storico ospita “Avan la Vacie”, due giorni di mercatini, animazione e tradizione, impreziositi dalla colorata marcia delle befane, la celebre Tamplà. Il momento più atteso arriva lunedì alle 18, quando la Befana saluta la città dal ponte dei Trepponti con uno spettacolo pirotecnico che illumina canali e architetture, chiudendo le festività in un’atmosfera suggestiva e spettacolare.

