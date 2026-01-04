Epifania in Romagna: ecco tutti gli appuntamenti

La Befana in Romagna è un rito collettivo che unisce borghi e città, mare e collina, tradizione popolare e festa contemporanea. Tra calze colme di dolci, falò simbolici, tombolate, tuffi in mare e spettacoli pensati per le famiglie, l’Epifania diventa l’ultimo grande abbraccio delle festività natalizie. Anche quest’anno, dal litorale alle vallate dell’entroterra, la Romagna celebra la Befana con un ricco mosaico di appuntamenti che raccontano l’identità dei territori e il piacere di stare insieme.
A Rimini e dintorni…
Nel centro storico di Rimini, martedì 6 gennaio, la tradizione si fa spettacolo con la terza edizione di “In Viaggio con i Re Magi”. Dalle 17 alle 19, un corteo di oltre quattrocento figuranti in costume storico attraversa la città dal Ponte di Tiberio fino al Duomo, passando per Piazza Cavour e via IV Novembre, trasformando Rimini in un grande palcoscenico di musica, colori e memoria collettiva.
A Riccione, lunedì 6 gennaio Piazza Unità si trasforma in un grande spazio di festa dove musica, giochi e animazione accompagnano l’arrivo della Befana, pronta a distribuire dolci e sorrisi ai più piccoli in un clima di allegria condivisa. Inoltre, dal 3 al 6 gennaio Riccione ospita uno degli appuntamenti più consolidati delle feste: la 30esima edizione del “Mc Hip Hop Contest”, il grande evento internazionale dedicato all’urban dance, che si svolgerà al Palazzo dei Congressi, al Palazzo del Turismo e al Playhall.
Sempre il 6 gennaio, Misano Adriatico celebra l’Epifania con una giornata scandita da due momenti simbolici. In mattinata, alle 11, la Befana si tuffa in mare insieme ai più coraggiosi per un bagno augurale capace di unire tradizione e ironia. Nel pomeriggio, in Piazza della Repubblica, la festa prosegue con la distribuzione delle calze ai bambini fino ai dieci anni, il pattinaggio, il mercatino natalizio e una merenda offerta dall’AVIS, mentre artisti di strada animano la piazza con spettacoli pensati per tutta la famiglia.
A Cattolica, la Befana è protagonista di un pomeriggio itinerante e ricco di magia. Il suo viaggio inizia alla Serra dei Sogni in Piazza Roosevelt, dove baby dance, laboratori creativi, palloncini e trucca bimbi accompagnano musica e risate. Successivamente la Befana raggiunge la pista di pattinaggio in Piazza Primo Maggio, regalando un finale tra dolci, fantasia e divertimento che coinvolge grandi e piccoli.
A Bellaria-Igea Marina l’Epifania è Happyfania Volley: dal 4 al 6 gennaio 120 squadre provenienti da tutta Italia si incontrano per tre giornate all’insegna della pallavolo.
Il 6 gennaio nel borgo di Verucchio torna il tradizionale appuntamento con la Pasquella e i Pasquarul che allietano i presenti con i loro canti per le vie del borgo. Alle 18 arriva la Befana con dolci e carbone, accompagnata da una merenda offerta a tutti i presenti. Il 4 gennaio la Rocca Malatestiana ospita invece una junior escape room ambientata tra le mura della Torre del Mastio, un’avventura immersiva che unisce gioco, storia e mistero, offrendo a famiglie e gruppi di giovani un modo originale di vivere uno dei luoghi simbolo del territorio.
Nel pomeriggio del 6 gennaio, San Clemente accoglie famiglie e bambini in Piazza Mazzini con una festa organizzata dall’Amministrazione comunale insieme alla Pro Loco e al Centro Sociale Valconca. La Befana distribuisce le calze, mentre crepes e zucchero filato completano un pomeriggio all’insegna della semplicità e della gioia condivisa.
A Montescudo-Monte Colombo, il 6 gennaio si apre al Teatro Rosaspina con uno spettacolo a ingresso libero dedicato ai più piccoli. Nel tardo pomeriggio, nel centro storico di Montescudo, torna il suggestivo Canto della Pasquella, riproposto dal gruppo folkloristico Marietti e Mingon, un rito augurale antico che riporta alla memoria le tradizioni contadine del territorio.
Infine, a Novafeltria, domenica 5 gennaio il Teatro Sociale ospita la tradizionale Tombola della Befana, una serata che unisce gioco, premi e convivialità, confermando il valore della festa come momento di incontro per tutta la comunità.
A Forlì-Cesena e dintorni…
A Bertinoro, tra il 5 e il 6 gennaio, l’Epifania coinvolge sia il borgo storico sia Fratta Terme. Calze della Befana, dolciumi, stand e i canti dei Pasqualotti colorano l’atmosfera, restituendo il senso più autentico di una festa che nasce dall’incontro tra generazioni.
A Montiano, domenica 5 gennaio, la sala Don A. Paganelli ospita una serata dedicata a bambini e famiglie, con l’arrivo della Befana inserito nel calendario degli eventi natalizi del paese, in un contesto raccolto e familiare.
A Civitella di Romagna torna La Magica Notte della Befana: lunedì 5 gennaio il borgo si riempirà di luci, musica e tradizioni per celebrare l’arrivo della Befana. Dalle 19.30 le vie del centro storico si animeranno con spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli: i Befanotti eseguiranno canti e stornelli della tradizione della Pasquella e distribuiranno le calze ai più piccoli. Alle 21.30 la Befana scenderà dalla torre civica dell’Orologio per distribuire i doni ai bambini.
Doppio appuntamento per la befana a San Mauro Pascoli: il 5 gennaio al Palazzo del Turismo Arcobaleno va in scena “San Mauro’s Got Talent – Dilettanti nel Sabbione”; il 6 gennaio a Villa Torlonia spazio alla “Befana per i bambini” con il Mago Cotechino, i supereroi, il truccabimbi e la fabbrica delle bolle.
A Sarsina, lunedì 6 gennaio, la Befana arriva accompagnata dai Pasqualotti, portando con sé il clima autentico dell’Epifania romagnola. La giornata prosegue in Piazza Plauto con il Super Tombolone, tra vin brulè, panettone e una forte partecipazione popolare.
Nel borgo di Mercato Saraceno, sempre il 6 gennaio, la Befana fa il suo ingresso insieme ai Pasqualotti, dando vita a una festa che unisce musica, tradizione e il grande tombolone finale, in un’atmosfera calda e comunitaria.
Per l’Epifania che tutte le feste porta via, martedì 6 gennaio dalle ore 14.30, come da tradizione Cesenatico ospita in Piazza Ciceruacchio “La Pasquella sul Porto Canale”. I canti romagnoli saranno suonati dai gruppi di Pasquaroli intervallati dallo spettacolo degli Sciucaren del Gruppo Frustatori Cassani con la straordinaria partecipazione della Befana.
A Castrocaro Terme e Terra del Sole, nel raffinato Padiglione delle Feste, gioiello Art Déco, risuona il tradizionale concerto del Corpo Bandistico “A. Orsini”, mentre nel pomeriggio le piazze accolgono l’arrivo della Befana con dolci, carbone, laboratori creativi, truccabimbi e tombolate, trasformando il centro storico in un grande spazio di festa condivisa.
A Bagno di Romagna, l’Epifania si inserisce all’interno della rassegna “Naturalmente”, un ciclo di incontri dedicato alla scoperta del territorio. Il 6 gennaio la passeggiata conclusiva “Seguendo la stella” accompagna i partecipanti tra chiese e luoghi simbolici, intrecciando spiritualità, natura e tradizione, in un percorso che unisce cammino e racconto.
A Galeata, l’attesa della Befana diventa un vero e proprio lungo weekend di eventi. Tra concerti, mercati, sfilate di carri allegorici, fuochi d’artificio e la tradizionale tombola al Teatro Zampighi, il paese celebra l’Epifania con un programma che coinvolge tutto il centro storico, rafforzando il senso di comunità e partecipazione.
Nel cuore della Forlì, l’Epifania diventa un grande evento cittadino capace di unire spettacolo e partecipazione. Il 6 gennaio Piazza Saffi si trasforma in un vero teatro a cielo aperto, dove la Befana arriva calandosi dall’alto tra lo stupore dei bambini e l’entusiasmo delle famiglie. Ad accompagnare il pomeriggio, l’animazione coinvolgente di Radio Bruno, con musica, giochi e momenti di intrattenimento che scandiscono l’attesa e rendono la piazza un grande spazio di festa condivisa.
A Ravenna e dintorni…
A Casola Valsenio, domenica 5 gennaio, Piazza Sasdelli si anima con la Befana dell’AVIS, che distribuisce calze colme di dolci ai bambini, trasformando la serata in un momento semplice e autentico, fortemente legato allo spirito solidale della comunità.
Sul litorale, a Cervia, nella frazione di Tagliata, la Befana è protagonista di tre giorni di festa dal 4 al 6 gennaio. Mercatini, artisti di strada, musica e intrattenimento culminano il giorno dell’Epifania con il celebre Tuffo della Befana, quando i più temerari salutano le festività immergendosi nelle acque dell’Adriatico. La mattina di domenica 4 gennaio (ore 9.30) è in programma la Befana Run con partenza dal Piazzale dei Pesci: una passeggiata motoria a passo libero tra spiaggia e pineta (5 km e 10 km). Nella giornata di lunedì 5 gennaio si può prendere parte alle tante attività pensate per i più piccoli: laboratori, una “Caccia alla Befana”, animazione e quiz. La mattina di lunedì 6 gennaio sono invece in programma la Pedalata della Befana (ore 8.00), ovvero una cicloturistica in mountain bike con due percorsi (40 km e 65 km), e la Camminata della Befana in stile nordic walking (ore 9.30), con partenza dal Piazzale dei Pesci. Alle 15.00 arriva infine il momento clou della festa: il tradizionale Tuffo della Befana, il primo tuffo in mare dell’anno, che termina con la premiazione dei temerari tuffatori con il costume più originale.
A Faenza, la Vigilia dell’Epifania è dedicata alla Nott de Bisò, serata conclusiva del Niballo Palio di Faenza, con suggestivi spettacoli e divertimento per tutti. Allo scoccare della mezzanotte del 5 gennaio, il Niballo, grande fantoccio raffigurante Annibale – un guerriero saraceno che simboleggia le avversità – viene bruciato in un enorme falò nel centro di Faenza.
A Riolo Terme, lunedì 6 gennaio, il cinema comunale apre le porte ai più piccoli con una proiezione gratuita, accompagnata da cioccolata calda, dolci e popcorn, per un pomeriggio che unisce spettacolo e atmosfera familiare.
A Ferrara e dintorni…
A Ferrara, Piazza del Municipio ospita per tutta la stagione natalizia Il Paese di Babbo Natale e la Befana in Piazza, un villaggio incantato fatto di casette, giochi e laboratori per bambini. Il 6 gennaio la festa raggiunge il suo momento più atteso con l’arrivo della Befana, la distribuzione delle calze e il tradizionale rogo del grande fantoccio, gesto propiziatorio che saluta l’anno passato e accoglie quello nuovo. Sempre a Ferrara, il periodo dell’Epifania è arricchito dalla suggestiva nevicata artificiale alla Rotonda Foschini, che trasforma il cuore della città in un paesaggio da fiaba, e dai mercatini del Christmas Village in Piazza Trento Trieste, dove artigianato, prodotti enogastronomici e idee regalo accompagnano residenti e visitatori fino al 6 gennaio.
A Comacchio, la Befana è una vera protagonista del calendario invernale. Domenica 5 e lunedì 6 gennaio il centro storico ospita “Avan la Vacie”, due giorni di mercatini, animazione e tradizione, impreziositi dalla colorata marcia delle befane, la celebre Tamplà. Il momento più atteso arriva lunedì alle 18, quando la Befana saluta la città dal ponte dei Trepponti con uno spettacolo pirotecnico che illumina canali e architetture, chiudendo le festività in un’atmosfera suggestiva e spettacolare.