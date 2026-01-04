Martedì nevica in Emilia Romagna? Meteo incerto

Martedì nevica in Emilia Romagna? È la domanda che molti si stanno ponendo, ma al momento le risposte definitive non arrivano. Emilia Romagna Meteo mantiene un approccio prudente: con il passare delle ore e l’avvicinarsi della data, invece di aumentare le certezze crescono i dubbi.

Il motivo principale di questa incertezza meteo risiede nei modelli previsionali, che continuano a mostrare scenari differenti tra loro. Il nodo cruciale riguarda la posizione del minimo depressionario, elemento chiave per capire se e quante precipitazioni interesseranno la regione.

Rispetto alle elaborazioni di ieri, la maggior parte dei modelli vede ora il minimo depressionario più a Sud. Questo spostamento avrebbe una conseguenza importante: molte meno precipitazioni in Emilia Romagna, e quindi una probabilità di neve decisamente ridotta, soprattutto in pianura.