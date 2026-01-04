 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Neve sulla costa, possibilità ancora aperta

Anna Budini4 Gennaio 2026
neve nevicata 2023

Emilia Romagna Meteo torna sulle previsioni di martedì 6 gennaio. La perturbazione in arrivo coinvolgerà particolarmente il centro Italia, ma qualche fenomeno lo porterà anche in Emilia Romagna. Fiocchi di neve attesi tra l’Emilia orientale e la Romagna, con la fase più intensa tra la mattinata e il primo pomeriggio.

Nevicate quindi attese fino in pianura in Romagna centro occidentale, ma potrebbe nevicare a tratti fino all costa riminese e forlivese, difficile su quella ravennate e ferrarese. La situazione migliorerà nel corso del pomeriggio.

Quindi… una nevicata in pianura è ancora possibile!

 

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

