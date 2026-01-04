Neve sulla costa, possibilità ancora aperta

Emilia Romagna Meteo torna sulle previsioni di martedì 6 gennaio. La perturbazione in arrivo coinvolgerà particolarmente il centro Italia, ma qualche fenomeno lo porterà anche in Emilia Romagna. Fiocchi di neve attesi tra l’Emilia orientale e la Romagna, con la fase più intensa tra la mattinata e il primo pomeriggio.
Nevicate quindi attese fino in pianura in Romagna centro occidentale, ma potrebbe nevicare a tratti fino all costa riminese e forlivese, difficile su quella ravennate e ferrarese. La situazione migliorerà nel corso del pomeriggio.
Quindi… una nevicata in pianura è ancora possibile!