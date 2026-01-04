“Venezuela sotto attacco”: Stop Rearm Europe Cesena condanna gli USA

Stop Rearm Europe Cesena condanna “con fermezza la nuova e pericolosa escalation militare rappresentata dall’attacco degli Stati Uniti contro la Repubblica del Venezuela. Un’azione che costituisce una palese e inaccettabile violazione del diritto internazionale e della sovranità di uno Stato indipendente”.
“L’uso della forza armata viola apertamente l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che impone agli Stati di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di qualsiasi Paese – spiegano in una nota stampa – Ancora una volta, la logica del dominio geopolitico e della predazione delle risorse energetiche prevale, riportando l’America Latina a essere trattata come un “cortile di casa” degli Stati Uniti”.
“L’attacco militare ordinato dal governo Trump rappresenta un atto di puro imperialismo, aggravato dall’annuncio della cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie, prelevati con un raid militare sul territorio venezuelano. Al di là di ogni giudizio politico su Maduro, la cattura di un Capo di Stato sovrano da parte di una superpotenza straniera costituisce un precedente gravissimo e inquietante”.
“Si tratta dell’esercizio di un potere assoluto, al di fuori di ogni cornice giuridica internazionale: oggi colpisce un leader accusato da Washington, domani potrebbe colpire chiunque non sia allineato agli interessi del potente di turno. La democrazia non si impone con la forza e non si esporta con le bombe. Queste azioni minano i principi fondamentali della convivenza internazionale, violano la sovranità degli Stati e svuotano di senso il sistema multilaterale. Nessun Paese può arrogarsi il diritto di essere giudice, giuria ed esecutore al di fuori delle Nazioni Unite. Senza regole condivise non esiste ordine globale, ma solo la legge del più forte – conclude la nota stampa – Accettare o applaudire simili atti significa legittimare un mondo governato dall’arbitrio militare, non dal diritto. Al mondo non serve un’altra guerra, né l’ennesima dimostrazione di forza che pretende di sostituirsi alla legalità internazionale”.
Per queste ragioni, martedì 6 gennaio alle ore 18, Stop Rearm Europe Cesena sarà presente in piazza del Popolo a Cesena, invitando cittadine e cittadini, associazioni e realtà della società civile a partecipare e a prendere posizione contro la guerra e l’imperialismo.