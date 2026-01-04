“Venezuela sotto attacco”: Stop Rearm Europe Cesena condanna gli USA

“Si tratta dell’esercizio di un potere assoluto, al di fuori di ogni cornice giuridica internazionale: oggi colpisce un leader accusato da Washington, domani potrebbe colpire chiunque non sia allineato agli interessi del potente di turno. La democrazia non si impone con la forza e non si esporta con le bombe. Queste azioni minano i principi fondamentali della convivenza internazionale, violano la sovranità degli Stati e svuotano di senso il sistema multilaterale. Nessun Paese può arrogarsi il diritto di essere giudice, giuria ed esecutore al di fuori delle Nazioni Unite. Senza regole condivise non esiste ordine globale, ma solo la legge del più forte – conclude la nota stampa – Accettare o applaudire simili atti significa legittimare un mondo governato dall’arbitrio militare, non dal diritto. Al mondo non serve un’altra guerra, né l’ennesima dimostrazione di forza che pretende di sostituirsi alla legalità internazionale”.

Per queste ragioni, martedì 6 gennaio alle ore 18, Stop Rearm Europe Cesena sarà presente in piazza del Popolo a Cesena, invitando cittadine e cittadini, associazioni e realtà della società civile a partecipare e a prendere posizione contro la guerra e l’imperialismo.