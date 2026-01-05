Allarme atti vandalici: viti nelle gomme delle auto

Negli ultimi giorni cresce la preoccupazione tra i residenti di Valverde e Villamarina per una serie di presunti atti vandalici ai danni delle automobili. La segnalazione arriva da un post pubblicato sui social da una residente, che racconta un episodio avvenuto a più riprese e in zone diverse del territorio.
Secondo quanto riportato, nella zona Energy di Valverde, la donna ha trovato le ruote posteriori della propria auto sgonfie in due occasioni distinte: la prima il 30 dicembre, la seconda il 5 gennaio. In entrambi i casi, la causa sarebbe stata la presenza di una vite autofilettante di colore viola conficcata nello pneumatico. Un dettaglio che fa pensare non a una casualità, ma a un gesto volontario.
A rendere la situazione ancora più allarmante è un ulteriore episodio segnalato dal gommista che ha effettuato la riparazione delle gomme. Il professionista avrebbe riferito che proprio oggi si è trovato a intervenire su un’altra vettura con lo stesso identico tipo di vite infilata nello pneumatico, questa volta nella zona di Gatteo Villa Marina.
La coincidenza della tipologia di vite, del danno e delle aree coinvolte fa ipotizzare una serie di atti vandalici mirati, che potrebbero mettere a rischio non solo i veicoli, ma anche la sicurezza stradale.
La residente, attraverso il suo messaggio sui social, invita alla massima attenzione chi parcheggia l’auto nelle zone interessate e chiede che la segnalazione venga condivisa per evitare ulteriori episodi.