Allerta meteo gialla per neve a Cesenatico e in Emilia Romagna

È stata diramata un’allerta meteo gialla per neve a Cesenatico e su gran parte dell’Emilia Romagna dalla Protezione Civile regionale, valida per la giornata dell’Epifania, da martedì 6 gennaio 2026 alle ore 00:00 fino a mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 00:00.

L’allerta meteo della Protezione Civile dell’Emilia Romagna riguarda in particolare le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dove sono previste nevicate di debole o moderata intensità. Secondo il bollettino ufficiale, gli accumuli di neve potranno raggiungere circa 5 centimetri nelle zone di pianura del bolognese e della Romagna, mentre nelle aree collinari e montane gli accumuli saranno più significativi, tra i 10 e i 30 centimetri.