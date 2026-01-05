Milano–Cortina 2026: le Olimpiadi che non convincono Legambiente

In vista del passaggio della Fiamma Olimpica a Cesenatico, Cesena e lungo la via Emilia, previsto per il 6 gennaio 2026, Legambiente Forlì-Cesena esprime “una posizione critica nei confronti delle Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026. Una posizione che nasce da analisi documentate, anni di monitoraggio e da una riflessione politica, ambientale e sociale sul modello stesso di questi Giochi – si legge nella nota stampa – Dal 2024, insieme a molte altre realtà della società civile, abbiamo approfondito i temi legati a costi, impatti ambientali e trasparenza delle Olimpiadi. Il lavoro è stato portato avanti all’interno della Rete Open Olympics 2026, che ha prodotto tre rapporti di monitoraggio indipendente sulle opere, sulle spese pubbliche, sugli effetti climatici e sull’accesso alle informazioni. Il quadro che emerge è fortemente critico”.

Un modello olimpico dominato da interessi economici

Lo spirito olimpico di cooperazione, pace e bene comune appare sempre più lontano. A prevalere sono logiche di profitto, sostenute da grandi sponsor come Coca-Cola ed Eni, la cui sostenibilità ambientale e sociale è oggetto di forti contestazioni. Anche il richiamo alla “tregua olimpica” rischia di restare retorico, in un contesto internazionale segnato da guerre e da decisioni del Comitato Internazionale Olimpico giudicate contraddittorie e selettive sul piano politico ed etico.