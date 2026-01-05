Luna piena del lupo allo Zenit: lo scatto a Cesenatico

La Luna Piena del Lupo allo Zenit è stata fotografata a Cesenatico alle ore 0:40 del 3 Gennaio da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, dal terrazzino della sua abitazione nel centro storico. Nonostante il cielo fosse nuvoloso e attraversato da nubi, nei rari momenti di nitore, Lia Briganti ha fotografato la Luna Piena del Lupo allo Zenit grazie ad una paziente osservazione del cielo ed alla notevole luminosità del nostro satellite: ciò ha consentito di effettuare una fotografia nitida che rivela la morfologia lunare.
La pienezza lunare è stata indicata alle ore 11:03 del 3 Gennaio, visibile alle ore 17:00 (ora di Roma) nell’ orizzonte orientale. La Luna Piena del Lupo è comunque visibile sia il giorno prima , il 2 Gennaio che il giorno dopo, il 4 Gennaio.
La Luna Piena del Lupo è così definita poichè nel periodo invernale i Lupi sono soliti avvicinarsi ai centri abitati in cerca di cibo. Il 2 Gennaio, alle ore 18,48, Lia Briganti, dalla terrazza della sua casa, ha realizzato uno scatto del nostro satellite, che appare di un colore caldo, a causa della rifrazione dei raggi solari imprigionate nella nostra atmosfera e in cui i crateri lunari sono chiaramente visibili.
Nella fotografia delle 18,48 del 2 Gennaio, il polo lunare corrispondente al Cratere Tycho, è volto verso Ovest a destra, mentre nella fotografia del 3 Gennaio delle ore 0:40 il polo lunare è volto a Est, a sinistra. Nella foto del 2 Gennaio sono chiaramente visibili da destra: il Mare Serenitatis, il Mare Tranquillitatis, il Mare Foecunditatis, il Cratere Lagrenus e il Cratere Petavius, il Mare Nectaris con i Crateri Theophilus e Catharina e in alto il Mare Crisium. Sulla sinistra sono visibili: in alto il Mare Frigoris , i Monti Jura e il Mare Imbrium, in cui è chiaramente visibile il Sinus Iridicum e il Cratere Copernicus. Più in basso a sinistra sono visibili l’Oceano Procellarum con il Cratere Keplero, il Mare Humorum, il Mare Nubium e il Cratere Tycho. Nella fotografia della Luna Piena del Lupo allo Zenit del 3 Gennaio, procedendo in senso orario da destra verso sinistra, dall’alto si possono notare: il Mare Frigoris, i Monti Jure con il Cratere Plato; proseguendo si vedeno il Mare Tranquillitatis, il Mare Serenitatis, il Mare Crisium, il Mare Foecunditatis con il grande Cratere Langrenus e il Mare Nectaris. Sul lato sinistro, possiamo vedere chiaramente il Mare Imbrium, in alto il Sinus Iridium e al centro il Cratere Copernicus, l’ Oceano Procellarum, in alto il Cratere Aristarcus e il Cratere Grimaldi, il Mare Humorum e il Mare Nubium. Infine sopra al Cratere Tycho che corrisponde al polo, possiamo vedere il Cratere Walter. Il prossimo evento celeste è previsto per il 10 Gennaio con il bacio tra Giove e la Luna.