Luna piena del lupo allo Zenit: lo scatto a Cesenatico

La Luna Piena del Lupo allo Zenit è stata fotografata a Cesenatico alle ore 0:40 del 3 Gennaio da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, dal terrazzino della sua abitazione nel centro storico. Nonostante il cielo fosse nuvoloso e attraversato da nubi, nei rari momenti di nitore, Lia Briganti ha fotografato la Luna Piena del Lupo allo Zenit grazie ad una paziente osservazione del cielo ed alla notevole luminosità del nostro satellite: ciò ha consentito di effettuare una fotografia nitida che rivela la morfologia lunare.

La pienezza lunare è stata indicata alle ore 11:03 del 3 Gennaio, visibile alle ore 17:00 (ora di Roma) nell’ orizzonte orientale. La Luna Piena del Lupo è comunque visibile sia il giorno prima , il 2 Gennaio che il giorno dopo, il 4 Gennaio.