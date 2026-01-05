Minuto di silenzio nelle scuole per le vittime di Crans-Montana

La comunità scolastica si unisce così al dolore delle famiglie colpite dalla tragedia. “In un momento così drammatico, il pensiero va ai ragazzi scomparsi e ai loro cari – ha affermato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – Con il minuto di silenzio nelle scuole intendiamo onorare la memoria delle giovani vittime ed esprimere la nostra più sincera vicinanza e il cordoglio alle famiglie”.