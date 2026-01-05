 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Minuto di silenzio nelle scuole per le vittime di Crans-Montana

Anna Budini5 Gennaio 2026

Mercoledì 7 gennaio, tutte le scuole italiane osserveranno un minuto di silenzio per commemorare le vittime del grave incendio avvenuto a Crans-Montana. Un gesto di raccoglimento voluto per ricordare i giovani che hanno perso la vita in un contesto che avrebbe dovuto essere di serenità e condivisione.

La comunità scolastica si unisce così al dolore delle famiglie colpite dalla tragedia. “In un momento così drammatico, il pensiero va ai ragazzi scomparsi e ai loro cari – ha affermato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – Con il minuto di silenzio nelle scuole intendiamo onorare la memoria delle giovani vittime ed esprimere la nostra più sincera vicinanza e il cordoglio alle famiglie”.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

