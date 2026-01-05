“Natale al mare” a Cesenatico: domani il gran finale

Ultimo giorno per “Natale al mare”

Si chiude “Natale al Mare”, la rassegna che per le festività tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ha portato luci e atmosfera natalizia sul lungomare, concentrando il maggior richiamo in piazza Andrea Costa.

Nel tratto più frequentato, tra lo storico Grand Hotel e il grattacielo, le illuminazioni hanno mantenuto per oltre un mese la stessa tonalità a led caldo delle luminarie del centro, seguendo un progetto promosso dal Comune insieme all’associazione Carducci Live, che riunisce attività commerciali e pubblici esercizi dell’area.

Il villaggio natalizio in piazza Andrea Costa è stato allestito dalla FSociety, la società già nota per la gestione del Cesenatico Village estivo sul lungomare, nell’ambito di un’iniziativa curata da Carducci Live con Confcommercio e Confesercenti, e realizzata con il patrocinio del Comune.