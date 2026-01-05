 Skip to main content
“Natale al mare” a Cesenatico: domani il gran finale

Giulia Zannetti5 Gennaio 2026
Natale al mare

Ultimo giorno per “Natale al mare”

Si chiude “Natale al Mare”, la rassegna che per le festività tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ha portato luci e atmosfera natalizia sul lungomare, concentrando il maggior richiamo in piazza Andrea Costa. 

Nel tratto più frequentato, tra lo storico Grand Hotel e il grattacielo, le illuminazioni hanno mantenuto per oltre un mese la stessa tonalità a led caldo delle luminarie del centro, seguendo un progetto promosso dal Comune insieme all’associazione Carducci Live, che riunisce attività commerciali e pubblici esercizi dell’area.

Il villaggio natalizio in piazza Andrea Costa è stato allestito dalla FSociety, la società già nota per la gestione del Cesenatico Village estivo sul lungomare, nell’ambito di un’iniziativa curata da Carducci Live con Confcommercio e Confesercenti, e realizzata con il patrocinio del Comune.

Natale al mare

Il programma

A dare vita alla piazza ci sono attrazioni e giochi pensati per bambini e ragazzi: dalle mini car a forma di slitta di Babbo Natale (novità di quest’anno) alle mini mongolfiere, passando per il trenino Dotto, il jumping e piccole “sorprese” dove si vince sempre un gioco. Presente anche un punto ristoro con sapori tipicamente invernali, tra caldarroste, crêpes, cioccolata calda, vin brulé e altre golosità.

Il villaggio resterà aperto anche domani dalla tarda mattinata fino a sera. L’accesso alla piazza è libero: non si paga l’ingresso, ma solo ciò che si decide di utilizzare o acquistare. Gli animatori, vestiti da elfi ed elfine, accompagneranno le attività attorno alla grande slitta collocata al centro della piazza.

All’ingresso è visibile anche una stella luminosa alta sei metri, diventata uno dei punti più fotografati da residenti e turisti: resterà accesa fino a questa sera, a chiusura dell’ultima giornata di “Natale al Mare”.

