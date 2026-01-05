“Natale al mare” a Cesenatico: domani il gran finale

Ultimo giorno per “Natale al mare”
Si chiude “Natale al Mare”, la rassegna che per le festività tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ha portato luci e atmosfera natalizia sul lungomare, concentrando il maggior richiamo in piazza Andrea Costa.
Nel tratto più frequentato, tra lo storico Grand Hotel e il grattacielo, le illuminazioni hanno mantenuto per oltre un mese la stessa tonalità a led caldo delle luminarie del centro, seguendo un progetto promosso dal Comune insieme all’associazione Carducci Live, che riunisce attività commerciali e pubblici esercizi dell’area.
Il villaggio natalizio in piazza Andrea Costa è stato allestito dalla FSociety, la società già nota per la gestione del Cesenatico Village estivo sul lungomare, nell’ambito di un’iniziativa curata da Carducci Live con Confcommercio e Confesercenti, e realizzata con il patrocinio del Comune.
Il programma
A dare vita alla piazza ci sono attrazioni e giochi pensati per bambini e ragazzi: dalle mini car a forma di slitta di Babbo Natale (novità di quest’anno) alle mini mongolfiere, passando per il trenino Dotto, il jumping e piccole “sorprese” dove si vince sempre un gioco. Presente anche un punto ristoro con sapori tipicamente invernali, tra caldarroste, crêpes, cioccolata calda, vin brulé e altre golosità.
Il villaggio resterà aperto anche domani dalla tarda mattinata fino a sera. L’accesso alla piazza è libero: non si paga l’ingresso, ma solo ciò che si decide di utilizzare o acquistare. Gli animatori, vestiti da elfi ed elfine, accompagneranno le attività attorno alla grande slitta collocata al centro della piazza.
All’ingresso è visibile anche una stella luminosa alta sei metri, diventata uno dei punti più fotografati da residenti e turisti: resterà accesa fino a questa sera, a chiusura dell’ultima giornata di “Natale al Mare”.