Feste a Cesenatico: Pasquaroli e Befane con la CRI

Anna Budini5 Gennaio 2026
pasquaroli

Cesenatico protagonista di un momento di condivisione e tradizione. Oggi (domenica 4 gennaio), i pasquaroli di Gatteo Mare hanno scattato una foto insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana di Cesenatico presso la casetta della CRI in piazza delle Conserve.

befane

Le attività proseguiranno martedì 6 gennaio, in occasione della Festa della Befana a Cesenatico. A partire dalle ore 14, sempre alla casetta della Croce Rossa in piazza delle Conserve, arriveranno le Befane, pronte a regalare sorrisi, dolci e un pomeriggio di allegria a grandi e piccoli.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

