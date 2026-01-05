Feste a Cesenatico: Pasquaroli e Befane con la CRI

Cesenatico protagonista di un momento di condivisione e tradizione. Oggi (domenica 4 gennaio), i pasquaroli di Gatteo Mare hanno scattato una foto insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana di Cesenatico presso la casetta della CRI in piazza delle Conserve.
Le attività proseguiranno martedì 6 gennaio, in occasione della Festa della Befana a Cesenatico. A partire dalle ore 14, sempre alla casetta della Croce Rossa in piazza delle Conserve, arriveranno le Befane, pronte a regalare sorrisi, dolci e un pomeriggio di allegria a grandi e piccoli.