Epifania in giro per il mondo: curiosità, tradizione e…carbone!

Dalla Francia alla Spagna: la Festa dei Re

Il 6 gennaio in Francia è noto come “La Fête des Rois” (Festa dei Re)” e si celebra l’arrivo dei Re Magi a Betlemme, cucinando e mangiando una torta tipica. Sfoglia ripiena di crema frangipane e/o brioche a forma di corona, all’interno della quale è nascosta una fava: chi la trova diventa re o regina per una giornata.

Anche in Spagna è diffusa l’usanza di una torta con all’interno una piccola sorpresa, il “Roscón de Reyes” (ciambella dei Re).