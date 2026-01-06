La neve non ferma la torcia olimpica a Cesena

Il passaggio di testimone

Abbiamo assistito al passaggio di consegne vicino al Palazzo del Ridotto. Da lì è transitato anche il corteo con i mezzi Coca Cola e Eni. Chi vi era sopra regalava gadget e dispensava musica come al carnevale di Gambettola ma in forma molto più ridotta. E senza maschere, ma in questo caso coriandoli di neve.

Poi, con la scorta delle forze dell’ordine, è arrivato il tedoforo che, forse a causa della neve che scendeva copiosa, preferiva la camminata alla corsa. Il passaggio del testimone è scenico e partecipato; è un evento infatti che non si vede tutti i giorni e che racchiude in sé lo spirito dei giochi invernali, le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Il tedoforo in corsa raggiunge il proprio collega che lo attende con un’altra torcia, senza fiamma. Quando si incontrano avviene il passaggio di testimone. Le due torce di avvicinano e quella che era in “stand by” si accende facendo ardere il fuoco di Olimpia winter edition. Così il nuovo corridore prosegue nel cammino tra l’abbraccio di decine di spettatori per nulla curanti della neve.