Pasquaroli di Gatteo Mare all’Ospedale Marconi: gioia e tradizione

Lunedì 5 gennaio i Pasquaroli di Gatteo Mare, insieme al sindaco Matteo Gozzoli, hanno portato un momento speciale di gioia, canto e ironia all’interno dell’Ospedale Marconi di Cesenatico. Un’iniziativa sentita e apprezzata, che ha regalato sorrisi e leggerezza ai pazienti ricoverati, trasformando per qualche ora i corridoi dell’ospedale in un luogo di festa e tradizione.
I pazienti hanno accolto con entusiasmo questo dono inaspettato: le voci dei Pasquaroli, cariche di allegria e memoria popolare, hanno scaldato l’atmosfera e il cuore di chi stava vivendo un momento delicato.
La giornata si è poi arricchita di un episodio particolare. I Pasquaroli hanno fatto visita ad Anna Maria, una signora di 94 anni, profondamente legata alla tradizione. Da bambina amava ascoltare i Pasquaroli, ma oggi, a causa delle difficoltà negli spostamenti, non riesce più a partecipare agli eventi. Quest’anno, come desiderio per la Befana, aveva espresso un sogno semplice ma intenso: avere i Pasquaroli direttamente a casa sua.
Un desiderio che è stato esaudito. La Befana ha “accontentato” Anna Maria e i Pasquaroli di Gatteo Mare le hanno regalato un momento carico di emozione, riportandola indietro nel tempo, tra i suoi ricordi più belli.
Commoventi le parole di Anna Maria al termine della visita: “Mi avete fatto un regalo bellissimo, è stata la giornata più bella di questi ultimi anni”.