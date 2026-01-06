Pasquaroli di Gatteo Mare all’Ospedale Marconi: gioia e tradizione

Lunedì 5 gennaio i Pasquaroli di Gatteo Mare, insieme al sindaco Matteo Gozzoli, hanno portato un momento speciale di gioia, canto e ironia all’interno dell’Ospedale Marconi di Cesenatico. Un’iniziativa sentita e apprezzata, che ha regalato sorrisi e leggerezza ai pazienti ricoverati, trasformando per qualche ora i corridoi dell’ospedale in un luogo di festa e tradizione.

I pazienti hanno accolto con entusiasmo questo dono inaspettato: le voci dei Pasquaroli, cariche di allegria e memoria popolare, hanno scaldato l’atmosfera e il cuore di chi stava vivendo un momento delicato.