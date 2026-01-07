Albero di Natale, come riciclarlo correttamente: parola ad Hera

Con la conclusione dell’Epifania, circa l’88% degli italiani si prepara a disfare l’albero di Natale. Che si tratti di un abete vero o di uno sintetico, è fondamentale sapere come gestire la fine vita di questi simboli festivi per tutelare l’ambiente e alimentare l’economia circolare.
In questa guida vedremo come differenziare correttamente alberi, luci e imballaggi, trasformando gli scarti in risorse preziose come il compost .
Come Smaltire l’Albero di Natale: Vero o Plastica?
La scelta tra un albero vero e uno sintetico incide sulla modalità di smaltimento. Ecco le linee guida per una scelta “green”.
L’Abete Vero: Verso il Compostaggio
Se hai scelto un abete vero, la soluzione migliore è ripiantarlo in giardino. Se l’albero non ha più radici, può essere trasformato in ottimo fertilizzante per l’agricoltura .
-
Dove portarlo: Alla stazione ecologica più vicina;
-
Raccolta stradale: Puoi inserirlo nei cassonetti per sfalci e potature, avendo cura di ridurlo in tronchetti per limitarne il volume;
-
Cosa evitare: Non abbandonarlo mai accanto ai cassonetti o nell’indifferenziata.
L’Albero Sintetico e i Rifiuti Ingombranti
Gli alberi di plastica non più utilizzabili devono essere conferiti alla stazione ecologica. Per i modelli di grandi dimensioni, Hera mette a disposizione un servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio chiamando il numero verde 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.
Luci, Imballaggi e Regali: Dove si Buttano?
Per tutelare l’ambiente e rendere le feste di fine anno più “green” e sostenibili, è bene sapere dove conferire correttamente i materiali non limitandosi a riempire i contenitori dell’indifferenziato, o peggio abbandonare i rifiuti su suolo pubblico, con l’obiettivo di avviare il più possibile di scarti a un corretto recupero migliorando la qualità della raccolta differenziata.
Ghirlanda di luci colorate: va trattata come un Raee (rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e va conferita alla stazione ecologica;
la carta che avvolge i regali, invece, se è plastificata (per esempio la carta argentata non di alluminio) va nella plastica;
la carta da pacco colorata, va nella carta;
i nastri e i fiocchi, nell’indifferenziata;
scatoloni e imballaggi in cartone devono essere gettati insieme alla carta, riducendoli di volume;
imballaggi in plastica o polistirolo, vanno inseriti nei contenitori o sacchi gialli adibiti alla loro raccolta. Se si tratta di imballaggi di grandi dimensioni, la loro destinazione è la stazione ecologica;
le bottiglie di vetro, materiale che può essere riciclato all’infinito, vanno conferite vuote negli appositi contenitori. Attenzione però a non confondere il vetro con il materiale ceramico che inquinerebbe la qualità della raccolta;
lattine e barattoli che hanno contenuto bevande, olio alimentare o cibi in scatola vanno differenziati nella raccolta delle lattine che, a seconda del Comune, vengono conferite insieme al vetro o alla plastica.
RAEE: Dare Nuova Vita ai Dispositivi Elettronici
Il Natale porta spesso nuovi smartphone, PC o elettrodomestici. I vecchi dispositivi non sono semplici rifiuti, ma RAEE . Portandoli alla stazione ecologica, permettono il recupero di materiali preziosi e rari come oro, cobalto e silicio , riducendo l’impatto ambientale delle nuove estrazioni.
Economia Circolare: Le Aree del Riuso in Romagna
Se i tuoi oggetti (mobili, vestiti, giochi) sono ancora in buono stato, non buttarli. In Romagna sono attive diverse Aree del Riuso :
-
Ravenna: Via Albe Steiner.
-
Cesena: Via Romea.
-
Rimini: Via Nataloni.
In alternativa, grazie al progetto “Cambia il finale” , Hera collabora con enti no-profit per ridistribuire beni usati a chi ne ha più bisogno.
I riferimenti qui: https://www.gruppohera.it/insieme/progetti/cambia-il-finale, oppure si può chiamare il numero verde gratuito di Hera 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.
Dubbi sulla Raccolta? Chiedi al Rifiutologo
Per ogni incertezza sul corretto conferimento, l’app gratuita Il Rifiutologo è lo strumento indispensabile.
-
Ricerca rapida: Scrivi il nome del prodotto o scansiona il codice a barre.
-
Integrazione Alexa: puoi chiedere direttamente all’assistente vocale di Amazon dove gettare un rifiuto.
-
Segnalazioni: Usa l’app per inviare foto di cassonetti pieni o rifiuti abbandonati geolocalizzati.