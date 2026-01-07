 Skip to main content
Albero di Natale, come riciclarlo correttamente: parola ad Hera

Giulia Zannetti7 Gennaio 2026

Con la conclusione dell’Epifania, circa l’88% degli italiani si prepara a disfare l’albero di Natale. Che si tratti di un abete vero o di uno sintetico, è fondamentale sapere come gestire la fine vita di questi simboli festivi per tutelare l’ambiente e alimentare l’economia circolare.

In questa guida vedremo come differenziare correttamente alberi, luci e imballaggi, trasformando gli scarti in risorse preziose come il compost .

Come Smaltire l’Albero di Natale: Vero o Plastica?

La scelta tra un albero vero e uno sintetico incide sulla modalità di smaltimento. Ecco le linee guida per una scelta “green”.

L’Abete Vero: Verso il Compostaggio

Se hai scelto un abete vero, la soluzione migliore è ripiantarlo in giardino. Se l’albero non ha più radici, può essere trasformato in ottimo fertilizzante per l’agricoltura .

  • Dove portarlo: Alla stazione ecologica più vicina;

  • Raccolta stradale: Puoi inserirlo nei cassonetti per sfalci e potature, avendo cura di ridurlo in tronchetti per limitarne il volume;

  • Cosa evitare: Non abbandonarlo mai accanto ai cassonetti o nell’indifferenziata.

L’Albero Sintetico e i Rifiuti Ingombranti

Gli alberi di plastica non più utilizzabili devono essere conferiti alla stazione ecologica. Per i modelli di grandi dimensioni, Hera mette a disposizione un servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio chiamando il numero verde 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Albero natale vero

Luci, Imballaggi e Regali: Dove si Buttano?

Per tutelare l’ambiente e rendere le feste di fine anno più “green” e sostenibili, è bene sapere dove conferire correttamente i materiali non limitandosi a riempire i contenitori dell’indifferenziato, o peggio abbandonare i rifiuti su suolo pubblico, con l’obiettivo di avviare il più possibile di scarti a un corretto recupero migliorando la qualità della raccolta differenziata.

Ghirlanda di luci colorate: va trattata come un Raee (rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e va conferita alla stazione ecologica;

la carta che avvolge i regali, invece, se è plastificata (per esempio la carta argentata non di alluminio) va nella plastica;

la carta da pacco colorata, va nella carta;

i nastri e i fiocchi, nell’indifferenziata;

scatoloni e  imballaggi in cartone devono essere gettati insieme alla carta, riducendoli di volume;

imballaggi in plastica o polistirolo, vanno inseriti nei contenitori o sacchi gialli adibiti alla loro raccolta. Se si tratta di imballaggi di grandi dimensioni, la loro destinazione è la stazione ecologica;

le bottiglie di vetro, materiale che può essere riciclato all’infinito, vanno conferite vuote negli appositi contenitori. Attenzione però a non confondere il vetro con il materiale ceramico che inquinerebbe la qualità della raccolta;

lattine e barattoli che hanno contenuto bevande, olio alimentare o cibi in scatola vanno differenziati nella raccolta delle lattine che, a seconda del Comune, vengono conferite insieme al vetro o alla plastica.

Pacchi regalo

RAEE: Dare Nuova Vita ai Dispositivi Elettronici

Il Natale porta spesso nuovi smartphone, PC o elettrodomestici. I vecchi dispositivi non sono semplici rifiuti, ma RAEE . Portandoli alla stazione ecologica, permettono il recupero di materiali preziosi e rari come oro, cobalto e silicio , riducendo l’impatto ambientale delle nuove estrazioni.

Rifiutologo

Economia Circolare: Le Aree del Riuso in Romagna

Se i tuoi oggetti (mobili, vestiti, giochi) sono ancora in buono stato, non buttarli. In Romagna sono attive diverse Aree del Riuso :

  • Ravenna: Via Albe Steiner.

  • Cesena: Via Romea.

  • Rimini: Via Nataloni.

In alternativa, grazie al progetto “Cambia il finale” , Hera collabora con enti no-profit per ridistribuire beni usati a chi ne ha più bisogno. 

I riferimenti qui: https://www.gruppohera.it/insieme/progetti/cambia-il-finale, oppure si può chiamare il numero verde gratuito di Hera 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. 

Punto interrogativo

Dubbi sulla Raccolta? Chiedi al Rifiutologo

Per ogni incertezza sul corretto conferimento, l’app gratuita Il Rifiutologo è lo strumento indispensabile.

  • Ricerca rapida: Scrivi il nome del prodotto o scansiona il codice a barre.

  • Integrazione Alexa: puoi chiedere direttamente all’assistente vocale di Amazon dove gettare un rifiuto.

  • Segnalazioni: Usa l’app per inviare foto di cassonetti pieni o rifiuti abbandonati geolocalizzati.

