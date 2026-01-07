Albero di Natale, come riciclarlo correttamente: parola ad Hera

Come Smaltire l’Albero di Natale: Vero o Plastica?

La scelta tra un albero vero e uno sintetico incide sulla modalità di smaltimento. Ecco le linee guida per una scelta “green”.

L’Abete Vero: Verso il Compostaggio

Se hai scelto un abete vero, la soluzione migliore è ripiantarlo in giardino. Se l’albero non ha più radici, può essere trasformato in ottimo fertilizzante per l’agricoltura .

Dove portarlo: Alla stazione ecologica più vicina;

Raccolta stradale: Puoi inserirlo nei cassonetti per sfalci e potature, avendo cura di ridurlo in tronchetti per limitarne il volume;

Cosa evitare: Non abbandonarlo mai accanto ai cassonetti o nell’indifferenziata.

L’Albero Sintetico e i Rifiuti Ingombranti

Gli alberi di plastica non più utilizzabili devono essere conferiti alla stazione ecologica. Per i modelli di grandi dimensioni, Hera mette a disposizione un servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio chiamando il numero verde 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.