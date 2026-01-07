Allerta meteo per ghiaccio, anche Cesenatico coinvolta

Previste gelate, fate attenzione al ghiaccio

Allerta meteo per temperature estreme. Tradotto: potrebbe ghiacciare con molta probabilità. La prudenza quindi è d’obbligo anche se si vive in una città di mare e di solito le temperature estreme non sono quelle prossime allo zero. Il ghiaccio è il lato oscuro del fascino della neve.

L’allerta è gialla e vale dal mezzogiorno di oggi, 7 dicembre alla mezzanotte del 9 gennaio.