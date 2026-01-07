 Skip to main content
Notizie

Allerta meteo per ghiaccio, anche Cesenatico coinvolta

Alessandro Mazza7 Gennaio 2026
cesenastico neve gelo ghiaccio

Previste gelate, fate attenzione al ghiaccio

Allerta meteo per temperature estreme. Tradotto: potrebbe ghiacciare con molta probabilità. La prudenza quindi è d’obbligo anche se si vive in una città di mare e di solito le temperature estreme non sono quelle prossime allo zero. Il ghiaccio è il lato oscuro del fascino della neve.

L’allerta è gialla e vale dal mezzogiorno di oggi, 7 dicembre alla mezzanotte del 9 gennaio.

cesenastico neve gelo

L’allerta coinvolge tutta la Regione

Per giovedì 8 gennaio si prevedono temperature medie giornaliere inferiori a 0°C nelle zone di pianura e di collina e temperature medie giornaliere inferiori a -3°C nelle zone di montagna.

