Allerta meteo per ghiaccio, anche Cesenatico coinvolta

Previste gelate, fate attenzione al ghiaccio
Allerta meteo per temperature estreme. Tradotto: potrebbe ghiacciare con molta probabilità. La prudenza quindi è d’obbligo anche se si vive in una città di mare e di solito le temperature estreme non sono quelle prossime allo zero. Il ghiaccio è il lato oscuro del fascino della neve.
L’allerta è gialla e vale dal mezzogiorno di oggi, 7 dicembre alla mezzanotte del 9 gennaio.
L’allerta coinvolge tutta la Regione
Per giovedì 8 gennaio si prevedono temperature medie giornaliere inferiori a 0°C nelle zone di pianura e di collina e temperature medie giornaliere inferiori a -3°C nelle zone di montagna.