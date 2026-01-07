Guida alla Legge di Bilancio 2026

Riorganizzazione delle tasse sul reddito

1. Riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia

Uno degli interventi di maggiore impatto per i lavoratori dipendenti riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro.

La nuova struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulta quindi articolata su tre scaglioni:

23% per i redditi fino a 28.000 euro;

33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro;

43% per i redditi superiori a 50.000 euro.

Questa modifica si traduce in un alleggerimento del carico fiscale per i lavoratori con reddito medio, con un beneficio immediato sul netto in busta paga.

2. Modifiche alle detrazioni fiscali per i redditi elevati

Riferimento normativo: art. 16-ter TUIR, nuovo comma 5-bis

La manovra prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, una riduzione forfettaria di 440 euro delle detrazioni fiscali spettanti per:

oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie ;

; erogazioni liberali a favore dei partiti politici;

premi assicurativi contro eventi calamitosi.

L’obiettivo di questa misura è rafforzare il principio di progressività dell’imposta, assicurando che le agevolazioni fiscali siano maggiormente concentrate sui redditi medio-bassi e ridotte per quelli più elevati.