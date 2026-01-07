Neve a Cesenatico, il sindaco rassicura: “Mezzi sempre in azione”

Cesenatico Servizi, insieme alle ditte esterne incaricate, è infatti intervenuta anche sulle alberature, rimuovendo i rami pericolanti finiti sulla carreggiata e transennando i tratti di marciapiede considerati più a rischio. Operazioni necessarie per prevenire ulteriori disagi e garantire la sicurezza pubblica durante le precipitazioni.

Lo sguardo è già rivolto alle prossime ore. “Domani (mercoledì 7 gennaio, ndr.) sono pronti operatori con lama e spargisale dalle prime ore del mattino – ha aggiunto il sindaco – con mezzi dedicati alle vie pedonali del centro e del porto canale, oltre a veicoli specifici per tutti gli ingressi scolastici”.

L’intervento del sindaco arriva in un clima di attenzione e discussione da parte dei cittadini, che sui social hanno segnalato strade sporche di neve e difficoltà nella circolazione. L’amministrazione ribadisce però che il piano neve è attivo e che il monitoraggio continuerà anche nelle prossime ore, in base all’evolversi delle condizioni meteo.