Olimpiadi Milano Cortina, Cesenatico ospita la fiaccola

La torcia di Milano Cortina omaggia il porto canale

Era attesa, il dispiegamento di forze era quello dei grandi eventi e tutto è stato fatto a puntino per celebrare una grande festa, quella che ha portato la fiaccola delle olimpiadi invernali di Milano Cortina a Cesenatico.

Lungo il percorso con partenza da Gatteo non poteva mancare il porto canale che è stato “battuto” dai tedofori sia nel lato di levante che di ponente. C’era grande attesa tra i presenti, cittadini, lavoratori, insegnanti con i bambini sono scesi in strada e in piazza per assistere all’evento. In molti si facevano i selfie con i tedofori in attesa della fiamma e c’era la caccia al vip.