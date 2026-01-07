Olimpiadi Milano Cortina, Cesenatico ospita la fiaccola

La torcia di Milano Cortina omaggia il porto canale
Era attesa, il dispiegamento di forze era quello dei grandi eventi e tutto è stato fatto a puntino per celebrare una grande festa, quella che ha portato la fiaccola delle olimpiadi invernali di Milano Cortina a Cesenatico.
Lungo il percorso con partenza da Gatteo non poteva mancare il porto canale che è stato “battuto” dai tedofori sia nel lato di levante che di ponente. C’era grande attesa tra i presenti, cittadini, lavoratori, insegnanti con i bambini sono scesi in strada e in piazza per assistere all’evento. In molti si facevano i selfie con i tedofori in attesa della fiamma e c’era la caccia al vip.
La torcia passa da tedoforo a tedoforo
Più tedofori si sono sparsi per il percorso a distanza di circa 200 metri l’uno dall’altro. Si sono simbolicamente passati il testimone accendendo la fiaccola che ognuno portava in dote. Un evento molto emozionante celebrato anche dalle campane di San Giacomo che ha dato il proprio benestare.
Unica pecca l’arroganza di alcuni addetti al mestiere fotografico che, immancabilmente hanno la pretesa dell’esclusiva su un evento pubblico, in suolo pubblico. Olimpia non approverebbe.
Spunta il Furetto Taz
I tedofori incontrati erano di Cesena, Milano, Ferrara, Marina di Ravenna e tra essi è spuntato anche Taz il dolcissimo furetto di Mirko Rimessi atleta già noto a Cesenatico.