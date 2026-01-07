Sciopero treni 7 gennaio: protesta per l’omicidio del capotreno a Bologna

Lo sciopero, della durata di otto ore dalle 9 alle 17, è stato indetto per chiedere maggiori misure di sicurezza a tutela del personale ferroviario. La mobilitazione coinvolge i dipendenti di Trenitalia, Trenitalia Tper, FS Security, Italo e Trenord.

Secondo quanto ricostruito, dopo l’omicidio Jelenic sarebbe salito a Bologna su un treno regionale diretto a Milano. Durante il viaggio è stato fermato a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, per comportamenti molesti a bordo del convoglio. Affidato alle forze dell’ordine, sarebbe poi stato rilasciato poiché in quel momento non era ancora stata diffusa la segnalazione che lo indicava come ricercato.