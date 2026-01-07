Start Romagna: Aggiornamenti Servizio e Modifiche Linee (7 Gennaio 2026)

Start Romagna informa che, a causa delle recenti precipitazioni nevose e del ghiaccio sulle strade, il servizio di trasporto pubblico locale sta subendo variazioni, in particolare nelle zone collinari e montane. Oltre ai disagi meteo, dal 7 gennaio 2026 entrano in vigore importanti modifiche strutturali agli orari invernali nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Emergenza meteo: ritardi e limitazioni

Le avverse condizioni climatiche stanno causando ritardi, limitazioni di percorso e soppressioni. Ecco il dettaglio per area:

Bacino di Rimini: permangono modifiche sulla linea 166, limitata alla Provinciale Santarcangiolese. Ripristinate le linee 3, 172, 161 e 162 precedentemente deviate.

Bacino di Cesena: criticità sulla linea 193 (corse soppresse a Borello) e ritardi fino a 40 minuti sulla linea 138 (Bagno di Romagna) per neve e alberi caduti.

Faenza e Forlì: servizi ridotti in alcune zone per strade impraticabili o chiuse a causa della caduta di alberi.