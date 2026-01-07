Start Romagna: Aggiornamenti Servizio e Modifiche Linee (7 Gennaio 2026)
Start Romagna informa che, a causa delle recenti precipitazioni nevose e del ghiaccio sulle strade, il servizio di trasporto pubblico locale sta subendo variazioni, in particolare nelle zone collinari e montane. Oltre ai disagi meteo, dal 7 gennaio 2026 entrano in vigore importanti modifiche strutturali agli orari invernali nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
Emergenza meteo: ritardi e limitazioni
Le avverse condizioni climatiche stanno causando ritardi, limitazioni di percorso e soppressioni. Ecco il dettaglio per area:
Bacino di Rimini: permangono modifiche sulla linea 166, limitata alla Provinciale Santarcangiolese. Ripristinate le linee 3, 172, 161 e 162 precedentemente deviate.
Bacino di Cesena: criticità sulla linea 193 (corse soppresse a Borello) e ritardi fino a 40 minuti sulla linea 138 (Bagno di Romagna) per neve e alberi caduti.
Faenza e Forlì: servizi ridotti in alcune zone per strade impraticabili o chiuse a causa della caduta di alberi.
Modifiche strutturali orari dal 7 gennaio
In coincidenza con la ripresa scolastica, sono state introdotte variazioni permanenti ai percorsi e agli orari delle seguenti linee:
Bacino di Cesena (scuole e viabilità)
Linee 11, 12, 33, 94A: modifiche per lo spostamento della scuola “Anna Frank” a Palazzo Mazzini Marinelli. Dettagli qui.
Linee 3 e 5: ulteriori aggiornamenti di percorso.
Linee R, 112, 148, 165 (Sant’Angelo di Gatteo): deviazioni per chiusura ponte sul Rigossa. Nuova fermata in via Minzoni.
Bacino di Ravenna e Faenza
Linea 155: corsa delle 6:38 da Ravenna anticipata alle 6:33.
Linee 155 e 183: modifiche di percorso nel centro di Faenza.
Linea 161: corsa delle 6:09 da Lugo anticipata alle 6:04.
Bacino di Rimini
Linee 9, 43, 94, 134, 162: nuovi orari e variazioni di linea.
Consigli per i viaggiatori
Per evitare disagi, Start Romagna consiglia di:
controllare regolarmente la sezione Info Bus sul sito ufficiale.
Scaricare le app di monitoraggio in tempo reale (MooneyGo, MyStart).
Presentarsi alle fermate con un leggero anticipo, specialmente nelle zone interessate dal maltempo.
Sito Ufficiale: www.startromagna.it