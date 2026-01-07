Torneo Volley Presepe della Marineria: oltre 700 presenze

Torneo della Befana a Cesenatico: oltre 700 presenze per il volley giovanile
Il 2026 si apre all’insegna dello sport e del turismo. Dopo il successo del basket nel periodo natalizio, anche la pallavolo ha registrato numeri da record con la 18ª edizione del Torneo “Presepe della Marineria”. L’evento, organizzato da Eurocamp, si conferma un appuntamento fisso nel panorama del volley giovanile italiano.
I numeri del Torneo “Presepe della Marineria”
L’edizione appena conclusa ha animato i palazzetti della riviera tra il 3 e il 6 gennaio, portando sul territorio un flusso costante di visitatori. Ecco i dati principali dell’evento:
Partecipanti: Oltre 700 persone (inclusi atleti, staff tecnico e arbitri).
Squadre: 53 formazioni provenienti da tutta Italia.
Location: Partite disputate tra le palestre di Cesenatico e Cervia.
Turismo sportivo: un volano per la stagione invernale
Il successo del torneo non è solo sportivo, ma anche economico. La capacità di attirare oltre 50 club dimostra la forza del turismo sportivo a Cesenatico, capace di generare presenze turistiche significative anche durante le “code” di stagione.
Le strutture di accoglienza, coordinate dall’esperienza di Eurocamp, confermano la vocazione della città ad ospitare grandi eventi giovanili, consolidando il brand della Riviera Romagnola come hub sportivo nazionale anche nei primi giorni del 2026.