“Onore ai caduti di Acca Larentia”, lo striscione a Cesenatico

Le notizie recenti e la ricorrenza del 2026

La commemorazione di quest’anno ha assunto un rilievo particolare per diversi motivi:

Il dibattito sulle celebrazioni: anche nel 2026, come negli anni precedenti, le cerimonie ufficiali e i raduni privati sono stati al centro del dibattito politico. Mentre le istituzioni locali (Regione Lazio e Comune di Roma) hanno partecipato con deposizioni di corone di fiori in memoria delle vittime, hanno fatto discutere le immagini dei raduni serali presso l’ex sede del Msi, monitorati con attenzione dalle forze dell’ordine per prevenire tensioni.

Recentemente, l’attenzione si è riaccesa sulla ricerca della verità storica e giudiziaria. Nonostante siano passati 48 anni, alcuni esposti e nuove istanze presentate dai familiari e dalle associazioni dei caduti chiedono di fare piena luce sui responsabili mai identificati della strage, con particolare riferimento all’arma utilizzata (una mitraglietta Skorpion) legata anche ad altri fatti di sangue dell’epoca.

Le celebrazioni di ieri a Roma si sono svolte sotto un rigido protocollo di sicurezza per evitare scontri tra opposte fazioni, in un clima di crescente polarizzazione riguardo alla simbologia utilizzata durante il ricordo dei defunti.

L’affissione avvenuta a Cesenatico conferma come la memoria di quei fatti continui a essere un tema sentito e divisivo, capace di generare iniziative simboliche in tutta Italia a quasi mezzo secolo di distanza.