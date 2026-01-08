 Skip to main content
Biker Bikini 2026: fissata la data dell’evento a Cesenatico

Anna Budini8 Gennaio 2026
Biker Bikini Benefit, svelata la data dell’edizione 2026

È ufficiale la data dell’edizione 2026 del Biker Bikini, uno degli eventi più attesi dell’estate romagnola. La manifestazione, organizzata dal Cafe degli Artisti di Cesenatico, si terrà domenica 19 luglio 2026.

Donne, motori e rock: la 32esima edizione trasformerà Cesenatico in un grande ritrovo tra moto custom, spettacoli e spirito biker. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario estivo, capace di unire passione per le due ruote e divertimento.

