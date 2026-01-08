 Skip to main content
Notizie

Cesenatico Servizi cerca un responsabile. Come candidarsi

Alessandro Mazza8 Gennaio 2026
Cesenatico inverno

Cesenatico Servizi ha diramato un avviso di selezione per l’assunzione di un responsabile settore strade, impianti elettrici, manutenzione mezzi e attrezzature, rup sicurezza – livello 8b – ccnl igiene ambientale – aziende municipalizzate. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13.00 del 20 gennaio 2026 esclusivamente in forma telematica accedendo attraverso questo link.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

L’avviso completo è disponibile anche sul sito internet di Cesenatico Servizi, nella sezione Società Trasparente/Selezione del Personale/Reclutamento Del Personale/Bandi e avvisi di selezione per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione. Non saranno prese in considerazione domande inviate o consegnate a Cesenatico Servizi srl con modalità differenti da quelle telematiche previste nell’avviso.

Tags:

Alessandro Mazza

Alessandro Mazza

Mi piace farmi gli affaracci vostri!

Leave a Reply

Share