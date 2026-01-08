 Skip to main content
Dal gelo al caldo: svolta meteo in Romagna

Anna Budini8 Gennaio 2026
garbino emilia romagna meteo

Dopo le temperature sotto lo zero, da domani (venerdì 9 gennaio) in Romagna e, su parte dell’Emilia centro orientale, arriverà il “caldo”.

foto da Emilia Romagna Meteo

Emilia Romagna Meteo prevede infatti l’arrivo del Garbino o Libeccio (un vento che spira da sud ovest e prende il nome per l’appunto dalla sua provenienza, la Libia), che porterà temperature massime fino a +9/+11 gradi, ma non dovrebbe “sfondare” oltre la media collina: verso le prime colline e pianure le temperature resteranno spesso comprese tra +3 e +6 gradi.

