Dal gelo al caldo: svolta meteo in Romagna

Emilia Romagna Meteo prevede infatti l’arrivo del Garbino o Libeccio (un vento che spira da sud ovest e prende il nome per l’appunto dalla sua provenienza, la Libia), che porterà temperature massime fino a +9/+11 gradi, ma non dovrebbe “sfondare” oltre la media collina: verso le prime colline e pianure le temperature resteranno spesso comprese tra +3 e +6 gradi.