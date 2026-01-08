Ghiaccio a Cesenatico, la colonnina ha segnato -5

Temperature sotto lo zero a Cesenatico. Il ghiaccio è il lato oscuro della neve
La colonnina è scesa sotto lo zero fino a segnare -5. Una notte di gelo anche a Cesenatico. Si sono confermate le previsioni contenute nell’ultima allerta meteo gialla che davano “temperature estreme” per oggi, 8 gennaio, in tutta la regione.
Spargisale all’opera anche in nottata
I mezzi spargisale sono entrati in azione ieri sera e questa mattina per limitare le gelate notturne. Al momento non pare ci siano stati incidenti stradali rincoducibili agli effetti delle basse temperature.
Temperature sotto zero nei comuni della costa
Emilia Romagna meteo rende noti anche altri dati che riguardano i comuni vicini.
Sfiorati i -5 gradi a Marina di Ravenna e Cervia, -3 a Rimini mare.
Nella giornata di giovedì le temperature potrebbero rialzarsi, ma il ghiaccio con molta probabilità non mancherà anche nella giornata di venerdì. In appennino potrebbe verificarsi il tanto temuto gelicidio.
Il gelicidio cos’è e perché è pericoloso
Il gelicidio è un fenomeno meteorologico affascinante quanto pericoloso. In termini semplici, si verifica quando la pioggia cade al suolo in forma liquida ma congela istantaneamente a contatto con le superfici, creando uno strato di ghiaccio trasparente, liscio e molto scivoloso (chiamato spesso “vetrone”).
Perché avvenga il gelicidio, deve verificarsi una condizione particolare chiamata inversione termica:
In quota: c’è uno strato di aria calda (sopra lo zero) che fa sciogliere la neve in pioggia.
Al suolo: c’è uno strato di aria molto fredda (sotto lo zero).
La caduta: la goccia di pioggia attraversa lo strato freddo vicino al suolo. Se lo strato è sottile, la goccia non fa in tempo a ricongelarsi (diventando neve o nevischio) ma diventa sopraffusa: rimane liquida pur essendo a una temperatura inferiore allo zero.
L’impatto: non appena tocca un oggetto freddo (strade, rami, cavi elettrici), la goccia solidifica all’istante.
Perché è pericoloso?
A differenza della neve, che è soffice e visibile, il gelicidio crea una lamina di ghiaccio cristallino difficile da notare ad occhio nudo.
Trasporti: rende le strade e i marciapiedi delle vere piste di pattinaggio, rendendo quasi impossibile frenare o camminare.
Vegetazione: il peso del ghiaccio che si accumula sui rami degli alberi può causarne la rottura (schianciamenti).
Infrastrutture: il ghiaccio può accumularsi sui cavi elettrici e sulle linee ferroviarie, provocando blackout o il blocco dei treni.