“Guarda il cielo”: presentazione del libro di Claudia De Pascali

Mercoledì 14 gennaio alle ore 17, a Cesena, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana (piazza Bufalini 1), si terrà la prima presentazione ufficiale del libro “Guarda il cielo” di Claudia De Pascali, un intenso viaggio nell’anima di una mamma caregiver.
A moderare l’incontro sarà il giornalista Francesco Zanotti.
L’appuntamento è aperto a tutti, fino a esaurimento posti e, al termine della presentazione, è previsto un omaggio per gli ospiti.
Il secondo appuntamento con il libro è in programma giovedì 29 gennaio alle ore 20.30 a Gambettola.
“Guarda il cielo” nasce da una gravidanza serena, da un sogno che profuma di futuro e da un cielo azzurro che promette amore e serenità. È così che prende forma il libro scritto da Claudia De Pascali, mamma di Nicole e presidente dell’associazione L’Isola di Nicole di Cesenatico.
Nel suo racconto, l’autrice ripercorre la sua storia e quella della figlia Nicole, dando vita a una narrazione intensa, autentica e profondamente umana. Tra la gioia dell’attesa e l’irruzione della paura, tra il dolore e le sfide quotidiane, emerge soprattutto la forza dell’amore di una madre, capace di trasformare la fragilità in speranza.