“Guarda il cielo”: presentazione del libro di Claudia De Pascali

“Guarda il cielo” nasce da una gravidanza serena, da un sogno che profuma di futuro e da un cielo azzurro che promette amore e serenità. È così che prende forma il libro scritto da Claudia De Pascali, mamma di Nicole e presidente dell’associazione L’Isola di Nicole di Cesenatico.

Nel suo racconto, l’autrice ripercorre la sua storia e quella della figlia Nicole, dando vita a una narrazione intensa, autentica e profondamente umana. Tra la gioia dell’attesa e l’irruzione della paura, tra il dolore e le sfide quotidiane, emerge soprattutto la forza dell’amore di una madre, capace di trasformare la fragilità in speranza.