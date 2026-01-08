 Skip to main content
Rissa di capodanno a Milano Marittima: giovane perde un occhio

Alessandro Mazza8 Gennaio 2026
Rissa a Milano Marittima nella notte di Capodanno: un giovane perde un occhio

MILANO MARITTIMA – Proseguono senza sosta le indagini sulla violenta rissa avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Milano Marittima. Il bilancio è pesante: un giovane ha riportato ferite gravissime, subendo la perdita di un occhio.

Le indagini dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ravenna, stanno lavorando per identificare tutti i responsabili. Gli inquirenti hanno già acquisito e analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nelle aree limitrofe al luogo dello scontro.

Coinvolti gruppi di giovani emiliani e romagnoli

Secondo le prime ricostruzioni dei militari, la lite è scoppiata all’esterno di un noto locale notturno. A fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi distinti, composti da ragazzi provenienti da diverse province dell’Emilia-Romagna.

Primi sospettati individuati

Grazie all’analisi meticolosa dei video, i Carabinieri sono già riusciti a risalire all’identità di alcuni partecipanti. Le posizioni di questi soggetti sono attualmente al vaglio degli investigatori, che stanno valutando il loro grado di coinvolgimento nel ferimento del giovane e nella dinamica complessiva della rissa.

