Stop Rearm in piazza contro l’imperialismo a stelle e strisce

La rete Stop Rearm nasce per contrastare le politiche di riarmo, dire no a nuove spese militari e opporsi alla spirale bellicista, costruendo invece le basi per nuovi investimenti sociali, in diritti, sanità, trasporti pubblici, transizione ecologica, cooperazione, pace.

Chi fa parte della rete Stop Rearm

A Stop Rearm EU – Cesena aderiscono: ANPI Cesena; ARCI Romagna Cesena Rimini; CGIL Forlì Cesena; Emergency Forlì-Cesena; Equamente; Europa Verde Forlì-Cesena; Fondamenta-AVS; GEV Forlì-Cesena; Legambiente Forlì-Cesena; Libera Forlì-Cesena; L.V.I.A. Forlì, Movimento 5 Stelle Cesena; Rifondazione Comunista Cesena; Sinistra Italiana Cesena; UGS Forlì-Cesena.

“Una risposta all’imperialismo statunitense”

Stop Rearm EU – Cesena invita tutte le realtà sociali, politiche e culturali ad aderire ufficialmente alla manifestazione, per costruire una risposta pubblica larga e plurale contro l’imperialismo, per una politica che rimetta al centro giustizia sociale, diritti e pace.