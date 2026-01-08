Pasquella record con gli Strambalè ad Ziznatic. Raccolti 2300 euro

Cesenatico, la solidarietà corre sui canti della Pasquella: raccolti 2.300 euro per i Vigili del Fuoco

La tradizione della Pasquella non è solo folklore, ma un potente motore di solidarietà. L’edizione 2026 si chiude con un risultato straordinario grazie all’energia dei Punk-Squaroli Strambalé ad Ziznatic, che nelle serate di canti e stornelli hanno raccolto la cifra record di 2.300,35 euro.

L’intero ricavato è stato devoluto all’Associazione Sostenitori Vigili del Fuoco di Cesenatico. Fondi preziosi che verranno immediatamente reinvestiti nell’acquisto di nuove attrezzature all’avanguardia, fondamentali per garantire la sicurezza del territorio e l’efficacia degli interventi di soccorso.

Una maratona tra musica e comunità

Il gruppo degli “Strambalé” ha attraversato il territorio tra brindisi e canti tradizionali, toccando Villamarina, Montaletto, Pisignano, il porto canale, il cuore di Villalta.

“Grazie a chi ha cantato con noi, a chi ci ha aperto le porte e a chi ha contribuito con generosità — commentano i Punk-Squaroli —. Questi fondi sono un regalo per tutta la comunità, perché sostengono chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza.”