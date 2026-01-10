Domenica di sole sul Porto Canale, ma il freddo non molla la presa

Oggi, sabato 10 gennaio: nuvolosità e clima pungente
Ci attende un fine settimana dai due volti sul litorale, caratterizzato da un’alternanza tra cieli coperti e ampie schiarite, ma con un unico comune denominatore: temperature tipicamente invernali e punte sotto lo zero.
Sabato: nuvole e vento pungente
La giornata di oggi, sabato 10 gennaio, si presenta con un cielo grigio e una nuvolosità compatta che insisterà per buona parte del pomeriggio. Nonostante il termometro segni massime intorno ai 4-5°C, la reale sensazione di freddo sarà accentuata da un vento moderato proveniente dai quadranti nord-occidentali.
La probabilità di precipitazioni resta bassa, ma non si esclude qualche debole episodio di nevischio o “pioggia ghiacciata” localizzata, che comunque non dovrebbe creare disagi alla circolazione. Per chi ha in programma una passeggiata sul Porto Canale, il consiglio è di coprirsi adeguatamente: la temperatura percepita, a causa dell’effetto wind chill, sarà infatti vicina ai -3°C.
Domenica: torna il sole, ma occhio alle gelate
Il panorama cambierà nella giornata di domani, domenica 11 gennaio. Il miglioramento delle condizioni meteo porterà un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, regalando una domenica luminosa ideale per il tempo libero.
Tuttavia, l’assenza di nubi favorirà un brusco calo delle temperature minime durante la notte e nelle prime ore del mattino, con il termometro che scenderà fino a -2°C o -3°C. Sono previste gelate estese, specialmente nelle zone meno urbanizzate e nell’entroterra, per cui si raccomanda massima prudenza alla guida per la possibile presenza di tratti stradali scivolosi. Le massime resteranno stazionarie, senza superare i 5-6°C.
In sintesi
Val la pena ricordare che le previsioni potrebbero non verificarsi nella loro correttezza. Ad ogni mare pare attenderci un weekend di stampo prettamente invernale che, dopo un sabato cupo, offrirà una domenica di sole ma dal clima decisamente “frizzante”. Il mare si manterrà tra poco mosso e mosso, senza criticità particolari segnalate dalla Protezione Civile (almeno al momento della stesura dell’articolo: ore 10.30).
Attenzione però.
Secondo il sempre valido Emilia Romagna Meteo, domani, domenica, l’impulso freddo lambirà la Romagna e qualche fiocco di neve potrebbe tornare a imbiancare tra cesenate e riminese.