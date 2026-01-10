Domenica di sole sul Porto Canale, ma il freddo non molla la presa

Oggi, sabato 10 gennaio: nuvolosità e clima pungente

Ci attende un fine settimana dai due volti sul litorale, caratterizzato da un’alternanza tra cieli coperti e ampie schiarite, ma con un unico comune denominatore: temperature tipicamente invernali e punte sotto lo zero.

Sabato: nuvole e vento pungente

La giornata di oggi, sabato 10 gennaio, si presenta con un cielo grigio e una nuvolosità compatta che insisterà per buona parte del pomeriggio. Nonostante il termometro segni massime intorno ai 4-5°C, la reale sensazione di freddo sarà accentuata da un vento moderato proveniente dai quadranti nord-occidentali.

La probabilità di precipitazioni resta bassa, ma non si esclude qualche debole episodio di nevischio o “pioggia ghiacciata” localizzata, che comunque non dovrebbe creare disagi alla circolazione. Per chi ha in programma una passeggiata sul Porto Canale, il consiglio è di coprirsi adeguatamente: la temperatura percepita, a causa dell’effetto wind chill, sarà infatti vicina ai -3°C.