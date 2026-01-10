Rapina e furti in abitazione: arrestato 37enne

I carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 37 anni e denunciato una donna che si trovava in sua compagnia, al termine di un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati.
L’arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Rimini, relativo a un residuo di pena pari a tre anni, un mese e diciannove giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 1.000 euro. Il 37enne era stato condannato per i reati di rapina aggravata e furto in abitazione, commessi in provincia di Rimini nel marzo 2022.
Nel pomeriggio di ieri (venerdì 9 gennaio), una pattuglia dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cesenatico ha notato un’autovettura con a bordo un uomo e una donna che effettuava manovre sospette. I militari hanno deciso di fermare il veicolo e procedere a un controllo più approfondito dei passeggeri. Durante le operazioni di identificazione è emerso che l’uomo, un 37enne di etnia rom, era ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Rimini nel luglio 2024.
Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno inoltre trovato l’uomo in possesso di un dispositivo tipo “jammer”, un disturbatore di segnali comunemente utilizzato per impedire la chiusura centralizzata delle autovetture. La donna che si trovava con lui, invece, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico nascosto in tasca.
Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati accompagnati presso la caserma dei carabinieri di Cesenatico. L’uomo è stato arrestato e successivamente tradotto nel carcere di Forlì, dove sconterà la pena. Contestualmente, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Forlì per il reato di detenzione abusiva di apparecchiature atte a interferire nelle comunicazioni. La donna è stata invece denunciata per porto ingiustificato di arma. Il jammer e il coltello sono stati sottoposti a sequestro.